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Xiaomi готовит кнопочный телефон, который поражает возможностями и ценой

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Xiaomi Qin AI Phone
Xiaomi Qin AI Phone / Фото из открытых источников

На крауфандинговой платформе Xiaomi собирает средства на производство кнопочного телефона Qin AI Phone. Его создатели уже собрали на 1 000% больше запланированной суммы. Кроме функции телефона устройство предлагает ряд других интересных возможностей.

Об этом сообщает Fone Arena.

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На вид Qin AI Phone ничем не отличается от традиционных телефонов начала 2000 годов. У него небольшой дисплей и физическая клавиатура. Работает устройство под управлением операционной системы Mocor 5 OS, которая построена на Android. Это позволило реализовать в телефоне ряд интеллектуальных функций с применением голосового помощника.

Xiaomi Qin AI Phone

Qin AI Phone от Xiaomi сможет переводить услышанные фразы на 17 языков

Например, Qin AI Phone умеет в режиме реального времени переводить все услышанное на 17 языков. Подобная возможность будет полезна путешественникам, когда они оказываются в чужой стране.

Также Qin AI Phone оснащен инфракрасным датчиком, который позволяет управлять бытовыми приборами, включая телевизоры, кондиционеры и так далее. Для этого на телефоне установлено специальное приложение. Кроме того, виртуальный помощник умеет искать информацию в интернете и рассказывать детям сказки.

Xiaomi Qin AI Phone 
Xiaomi Qin AI Phone сможет управлять "умными" устройствами в доме

Qin AI Phone выпускается в двух версиях, которые отличаются техническими характеристиками. Базовая модель Qin1 построена на процессоре MediaTek MT6260A с 8 МБ оперативной памяти и накопителем на 16 МБ. Что касается мобильной связи, то есть поддержка сетей второго поколения.

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Более дорогой Qin1s оснащен 2-ядерным чипсетом Spreadtrum SC9820E, 256 МБ оперативной памяти, накопителем на 512 МБ с возможностью расширения картами microSD, GPS-модулем и поддержкой 4G и VoLTE.

Xiaomi Qin AI Phone

Xiaomi Qin AI Phone будет выпускаться в черном и белом цвете

Другие характеристики у аппаратов Qin AI Phone идентичны:

2,8-дюймовый экран с разрешением 320 х 240 пикселей;
3,5-миллиметровый аудиовыход
Стереодинамики;
Инфракрасный порт;
Аккумулятор на 1480 миллиампер часов;
До 7 часов работы в режиме разговора;
Разъем USB Type-C;
Черный и белый вариант корпуса;
Габариты: 132 х 53,8 х 8,5 миллиметра.

Цена Qin AI Phone

Базовая версия Qin AI Phone продается в Китае по цене 29 долларов (около 770 гривен). Улучшенная модификация с поддержкой 4G LTE обойдется в 44 доллара (около 1 160 гривен).

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Теги: Китай Xiaomi Техно Смартфоны Цены
Источник: 24 Канал
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