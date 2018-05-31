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Xiaomi официально представила Xiaomi Mi8 и Xiaomi Mi8 SE: обзор, характеристики и цена

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Xiaomi Mi8 и Xiaomi Mi8 SE: обзор, характеристики, цена
Xiaomi Mi8 и Xiaomi Mi8 SE: обзор, характеристики, цена / Фото из открытых источников

Сегодня, 31 мая, в Китае состоялась официальная презентация Xiaomi Mi8, топовой версии этого смартфона, и Xiaomi Mi8 SE. Стоит отметить, что новинки удивили новыми возможностями искусственного интеллекта и некоторыми техническими решениями.

Дизайн и дисплей Xiaomi Mi8

Xiaomi Mi8, как и предполагалось, получил закругленные края сзади, стеклянную заднюю панель и металлический каркас. Толщина корпуса новинки составила 7,6 миллиметров, вес – 127 граммов. На задней панели расположились сканер отпечатков пальцев и вертикальный сдвоенный модуль камеры. Стоит отметить, что разработчики защитили ее по технологии 2,5D.

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Стоит отметить, что Xiaomi Mi8 стал первым телефоном компании, который получил дисплей с вырезом сверху, подобно iPhone X, и соотношением сторон 18,7:9. Стоит отметить, что несмотря на размещение дактилоскопа, сначала не была понятна мотивация компании выпустить телефон с такой огромной "монобровью", однако все же разработчики позже аргументировали такой выбор. Не обращая внимания на довольно внушительный размер экрана – 6,21 дюйма, смартфоном достаточно удобно пользоваться одной рукой, потому что, как отметил производитель, такой размер диагонали примерно равен 5,5-дюймовым дисплеям в предыдущих моделях смартфонов компании. Xiaomi Mi 8 выпустят в четырех цветовых решениях: черном, синем, золотом и белом.

Ми 8 получил S-AMOLED дисплей с разрешением Full HD+ (2248 x 1080 точек). Он обеспечивает соотношение экрана к корпусу 88,5%.

Xiaomi Mi8
Xiaomi Mi8 получил 6,21-дюймовый дисплей

Вырез в верхней части экрана Xiaomi Mi8 вмещает 12-мегапиксельную фронтальную камеру с модулем от компании Samsung, датчик приближения, инфракрасное освещение и инфракрасные линзы. Также разработчики сообщили о расширенной функции распознавания лица, которая станет гораздо более точной, чем в других Android-смартфонах. Руководитель компании Лэй Цзюнь отметил, что функция будет распознавать только объемные изображения, то есть лицо человека вживую, а не по фото. Стоит отметить, что прецедент с разблокировкой смартфона при помощи фото уже произошел с OnePlus 6.

Xiaomi Mi8
Xiaomi Mi8 будет иметь "монобровь", как у известных брендов

Технические характеристики Xiaomi Mi8

Новинку оборудовали флагманским чипсетом Snapdragon 845, который в AnTuTu выдал 301,472 балла. Также флагман имеет 6 Гбайт оперативной памяти и модификации на 64, 128 и 256 Гбайт встроенной флеш-памяти. Также Xiaomi Mi8 получил аккумулятор на 3 400 миллиампер/часов. Новинка поступит в продажу уже с установленной версией Android 8.1 Oreo и обновленной прошивкой MIUI 10.

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Что касается разблокировки смартфона, то здесь разработчики действительно удивили. Как стало известно из утечек, смартфон мог получить сканер отпечатков пальцев на задней панели, встроенный в экран или же функцию 3D-сканирования лица. Однако никто даже представить не мог, что китайский производитель смартфонов оснастит свою новинку всеми возможными видами разблокировки.

Xiaomi Mi8
Xiaomi Mi8 получил сканер отпечатков пальцев на задней панели, встроенный под дисплеем и 3D-сканирование лица

Камеры Xiaomi Mi8

Xiaomi Mi 8 получил широкоугольный основной модуль Sony IMX363 на 12 мегапикселей с диафрагмой f/1.8 и размером 1,4 мкм, а также дополнительный 12-мегапиксельный датчик S5K3M3 с диафрагмой f/2,4 и размером 1 микрон. Камера нового смартфона получила 4-осевую оптическую стабилизацию изображения, оптический трансфокатор и автофокус. Стоит отметить, что на платформе мобильной фотографии DxOMark Mi 8 получила наивысшую оценку 105 для фотосъемки, а ее общий балл DxOMark – 99, а это на 4 пункта больше, чем у того же iPhone X или Huawei P20.

Xiaomi Mi8
Xiaomi Mi8 оснащен двойным основным модулем камеры

Фронтальная камера получила 12-мегапиксельный сенсор с диафрагмой f/2.0. Она также получила интересную функцию искусственного интеллекта и распознает личность автора AI и AI Beauty.

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Xiaomi Mi 8 стал первым в мире смартфоном, который получил двойной GPS-интерфейс. Это помогает смартфону сверхточно определять местоположение человека. Mi 8 определяет местоположение объектов с точностью до 30 сантиметров. Другие функции Xiaomi Mi 8 включают поддержку двух SIM-карт, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac NFC и Bluetooth 5.0.

Xiaomi Mi8
Xiaomi Mi8 стал первым смартфоном в мире со сверхточным GPS

Цена Xiaomi Mi8

Различные модификации Xiaomi Mi 8 получили соответственно разную цену. Так за смартфон с 64 Гбайтами встроенной памяти придется выложить 2699 юаней (около 10 988 гривен), за 128 Гбайт – 2999 юаней (около 12 210 гривен), а за максимальный объем внутреннего хранилища – 3299 юаней (около 13 430 гривен). Сегодня смартфон доступен для предварительных заказов в Китае, а отправка новинок начнется уже с 5 июня.

Топовая версия Xiaomi Mi 8

Также Лэй Цзюнь торжественно представил топовую версию Xiaomi Mi 8. Главным отличием этого смартфона стала прозрачная задняя крышка. Как отмечают разработчики, она имеет карбоновую текстуру и выглядит довольно эффектно. Производитель также попотел над тем, чтобы смартфон выглядел, как настоящий красавец, и прикрыл основные внутренние детали смартфона специальными наклейками. Также эта версия Mi 8 получила FaceID, как у iPhone X. Стоит отметить, что для распознавания лица на лицо владельца проектируется 33 тысячи точек, которые в дальнейшем соединяются между собой.

Xiaomi Mi8
Топовая версия Xiaomi Mi8 будет выпускаться с прозрачной задней крышкой

Цена улучшенной версии Xiaomi Mi 8

Новинка будет доступна в версии 8 Гбайт оперативной памяти и 128 Гбайт встроенной флеш-памяти по цене 3699 юаней (около 15 060 гривен).

Основные характеристики Xiaomi Mi 8 SE

Новинка получила 5,88-дюймовый Full HD экран, который по своим размерам равен предыдущим моделям с 5,2-дюймовыми дисплеями. На задней панели устройства, как и в базовой версии, сканер отпечатков пальцев, а "внутренности" прикрыты объемным защитным стеклом. Также на задней панели расположился двойной модуль основной камеры на 12 Мп+5 Мп. Фронтальная камера также получила модуль на 12 мегапикселей. Новинка будет доступна в красном, золотом и синем цвете.

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Стоит отметить, что Xiaomi Mi 8 SE стал одним из первых смартфонов, который будет работать на базе нового 10-нанометрового чипсета Snapdragon 710, который за меньшую цену предлагает производительность, почти равную флагманскому 845. Также Xiaomi Mi 8 SE получил аккумулятор на 3120 миллиампер часов.

Xiaomi Mi 8 SE
Xiaomi Mi 8 SE стал одним из первых смартфонов, который будет работать на базе Snapdragon 710

Цена Xiaomi Mi 8 SE

Xiaomi Mi 8 SE поступит в продажу в двух модификациях. За 4 Гбайта оперативки и 64 Гбайта встроенной памяти у вас попросят 1799 юаней (около 7 324 гривен), а смартфон в версии 6 Гбайт/64 Гбайта будет стоить 1999 юаней (около 8 138 гривен).

Презентация Xiaomi Mi 8 – смотрите видео

 

Теги: Xiaomi Техно Китай Цены Обзоры Смартфоны
Источник: 24 Канал
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