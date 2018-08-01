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Xiaomi нагло "обманула" своих фанатов: что не так с Mi 8 Explorer Edition

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Xiaomi Mi 8 Explorer Edition
Xiaomi Mi 8 Explorer Edition / Фото из свободных источников

Аппаратная начинка Xiaomi Mi 8 Explorer Edition, которую эффектно разместили под стеклянной задней крышкой, оказались фикцией. Об этом сообщил известный инсайдер, который опубликовал на своей странице в социальной сети Weibo фотографии подложки, имитирующей внутренние элементы флагмана.

Об этом сообщает Android Insider.

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Несмотря на заявления Xiaomi о том, что компонентиматеринские платы красиво размещены под стеклянной крышкой, являются настоящими, однако на деле они оказались обычным декором, который, впрочем, со стопроцентной точностью повторяет размеры реально существующих деталей.

Решившись на размещение внутри корпуса фиктивной материнской платы, производитель пошел на серьезный компромисс. В своем стремлении привлечь потребителей дизайнерским элементом из разряда «шоу-китч», Xiaomi лишила их права на аккумулятор с лишними 700 или даже 1000 миллиампер часов.

Материнська плата в Xiaomi Mi 8 Explorer Edition виявилася фейком

Материнская плата в Xiaomi Mi 8 Explorer Edition оказалась фейком

Но хуже всего, что Xiaomi намеренно ввела фанатов бренда в заблуждение, отбросив версию потребителей о фиктивности аппаратных компонентов. Возможно, таким образом представители компании хотели лишь подогреть интерес, но какой в этом смысл, если обман все равно раскрылся.

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Теги: Техно Xiaomi Китай Смартфоны
Источник: 24 Канал
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