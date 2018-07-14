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Телеканал новостей 24 Новости Гаджеты

Xiaomi представила недорогой и компактный массажер

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Массажер Moyee Massager
Массажер Moyee Massager / gizchina.com

Китайский производитель Xiaomi представил очередную интересную новинку – массажер Moyee Massager, произведенный компанией Shenzhen City Technology.

Об этом пишет Gizmochina.

Новинка имеет компактные размеры. Корпус изготовлен из композитного материала (ABS + PC), который приятный на ощупь.

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Устройство крепится на специальную подложку, которая непосредственно контактирует с кожей и с помощью электрических импульсов стимулирует мышцы человека.

Moyee Massager

Moyee Massager предлагает 18 видов массажа

Новинка предлагает 18 видов массажного воздействия и 15 уровней интенсивности, поэтому сможет удовлетворить потребности различных частей тела пользователя.

Причем Moyee Massager работает бесшумно. Устройство можно синхронизировать со смартфоном.

Стоит массажер недорого – 38 долларов или около тысячи гривен.

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Теги: Xiaomi Техно Гаджеты
Источник: 24 Канал
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