Xiaomi представила недорогой и компактный массажер
Китайский производитель Xiaomi представил очередную интересную новинку – массажер Moyee Massager, произведенный компанией Shenzhen City Technology.
Об этом пишет Gizmochina.
Новинка имеет компактные размеры. Корпус изготовлен из композитного материала (ABS + PC), который приятный на ощупь.
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Устройство крепится на специальную подложку, которая непосредственно контактирует с кожей и с помощью электрических импульсов стимулирует мышцы человека.
Moyee Massager предлагает 18 видов массажа
Новинка предлагает 18 видов массажного воздействия и 15 уровней интенсивности, поэтому сможет удовлетворить потребности различных частей тела пользователя.
Причем Moyee Massager работает бесшумно. Устройство можно синхронизировать со смартфоном.
Стоит массажер недорого – 38 долларов или около тысячи гривен.
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