Xiaomi представила умную видеокамеру, которая поддерживает искусственный интеллект

Китайская компания Xiaomi представила свой новый продукт – XiaoMo AI Camera – это камера с поддержкой искусственного интеллекта. Она может распознавать лица людей и на основе этого отправлять какие-то команды на другие устройства.

Об этом пишет akket.com.

Камера оснащена 13 Мп сенсором от компании Samsung с поддержкой фазового автофокуса. Разработка оснащена 4-ядерным процессором с тактовой частотой 1,35 ГГц.

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Камера также поддерживает разного рода улучшения, которые выравнивают тон и скрывают недостатки кожи.

XiaoMo AI Camera может записывать видео с разрешением HD (1280 на 720 пикселей), сохраняя его на карту памяти microSD. Она имеет беспроводной модуль Wi-Fi, благодаря которому ее можно подключить к смартфону или другому гаджету, то есть отснятые материалы можно сразу же просматривать прямо на телефоне.

Внутри камеры есть магниты, благодаря чему камеру можно пристроить к поверхности металлического предмета.

XiaoMo AI Camera поступит в продажу в середине апреля. Ее стоимость составит 55 долларов (1400 гривен).



XiaoMo AI Camera