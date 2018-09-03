Xiaomi представит недорогой флагманский смартфон

Компания Xiaomi обрела свою популярность и завоевала многомиллионную армию фанатов благодаря демократическим ценам на смартфоны, однако со временем они становились все дороже. Согласно новым данным, в ближайшее время китайский производитель собирается выпустить устройство Mi-серии по доступной цене.

Об этом сообщает Gizchina.

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Уже официально подтверждено, что в октябре будет представлен безрамочный Mi Mix 3, а по свежим данным, в сентябре компания планирует выпустить еще одно устройство. Оно войдет в линейку Mi8 и будет стоить 299 долларов (около 7 915 гривен). Для сравнения, Mi8 SE поступил в продажу с ценником 263 доллара (около 6 960 гривен), а обычный Mi8 – 395 долларов (около 10 460 гривен).

В сентябре Xiaomi представит новый смартфон

Источник утечки не сообщает, чего ждать от новинки. Возможно, это будет еще один недорогой смартфон с топовой начинкой. Пока точная дата презентации не сообщается.

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