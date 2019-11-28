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      За август-октябрь 2019 года налоговые проверки коснулись лишь 0,2% малого бизнеса, – ГНС

      7 Читати новину українською
      Серей Верланов

      За август-октябрь 2019 года ГНС провела лишь 2,7 тысяч внеплановых проверок, тогда как за аналогичный период прошлого года - 3,8 тысяч.

      Также за этот же период налоговая осуществила 1,1 тысяч плановых проверок, что на 200 меньше, чем в августе-октябре 2018 года.

      Об этом информирует Государственная налоговая служба Украины на своей официальной странице в Facebook.

      "Количество внеплановых проверок за период работы ГНС, август-октябрь этого года до августа-октября прошлого года, сократилось на треть. Доначисления по результатам проверок выросли почти вдвое", – прокомментировал результаты аудитов председатель ГНС Сергей Верланов.

      По его словам, сухая статистика свидетельствует, что курс на сокращение проверок и уменьшение давления на бизнес, избранный обновленной ГНС, – уже дает результат.

      Мы усилили аналитическую работу, усовершенствовали систему отбора налогоплательщиков для проверок. То есть с проверкой приходим лишь тогда, когда есть все основания считать, что предприятие пытается уклониться от уплаты налогов,
      – подчеркнул Сергей Верланов.

      Согласно свежим данным от ГНС, с августа по октябрь этого года плановые и внеплановые проверки коснулись 5,9% субъектов крупного бизнеса, 0,9% среднего бизнеса и лишь 0,2% малого.

      Напомним, в "Киевстаре" отметили позитивные изменения в подходе к налоговым проверкам.

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      Теги: Бизнес Государственная налоговая служба Налоги
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