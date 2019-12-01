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      За что штрафуют водителей в Киеве и скандальная история в семье священника – видео недели

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      Видео недели / 24 канал

      24 канал предлагает вашему вниманию самые интересные и популярные среди наших читателей сюжеты за неделю.

      Полиция Киева начала активно штрафовать водителей-нарушителей

      Полицейские Киева серьезно взялись за нарушителей, которые ездят по полосе для общественного транспорта. Полиция патрулирует улицы столицы чуть ли не ежедневно. По словам полицейских, несмотря на запрет, многие водители нарушают правила.

      Пытаясь проехать быстрее, руководители чаще всего едут за общественным транспортом. Когда видят полицейских, пытаются скрыться и влезть во второй ряд. Нарушителей хватает. Владельцы частных авто оправдываются, что полосой общественного транспорта объедут пробки, в которых Киев стоит постоянно.

      Смотрите видео: какая сумма штрафов грозит водителям-нарушителям

      Священника обвиняют в домашнем насилии

      На Тернопольщине разгорелся семейный скандал в семье православного отца. Священника обвиняют в пьянке, зависимости от азартных игр и семейном терроре.

      Женщина рассказала, что несколько дней назад ее муж, отец Владимир, в три ночи пришел в спальню и начал ее избивать. Она рассказала, что чудом вырвалась из квартиры, и раздетая и босая побежала вызывать полицию.

      Смотрите видео: что еще известно о скандальной истории

      Тысячи военных прошлись по центру Тернополя

      В Тернополь после года службы в полном составе прибыли бойцы 44-й отдельной артиллерийской бригады. Почти 2 тысячи военных прошлись по центру города с "Маршем мужества". Во время мероприятия более сотни военных отметили государственными наградами.

      Смотрите впечатляющее видео шествия военных

      В Тернополе обвенчались волонтер и офицер ВСУ

      Прямо в воинской части в Тернополе решили обвенчаться офицер Вооруженных сил Украины и волонтер. Венчал влюбленных армейский капеллан, а первым молодоженов поздравил командир бригады и съемочная группа 24 канала.

      Для артиллерийской бригады в Тернополе – это был особый день. Возле штаба части в бригадной часовне было венчание. Обеты вечной любви дали капитан Сергей и волонтер Татьяна. Первым молодоженов поздравил командир.

      Смотрите видео: романтическая история волонтера и военного

      Что известно о домашнем насилии среди мужчин

      По данным Министерства социальной политики ежегодно в Украине от домашнего насилия страдает около 100 тысяч человек. Среди них 10 тысяч – это мужчины.

      В современном украинском обществе освещается только проблема насилия над женщинами. О том, что мужчины тоже могут испытывать насилие в семье, говорить не принято.

      Смотрите видео: какому насилия чаще всего подвергаются мужчины

       

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      Автор: Мария Лелека
      Теги: Новости Киева Новости Украины Штрафы Дороги Авто Полиция Война на Донбассе Тернополь
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