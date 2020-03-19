Забитые троллейбусы и очереди на остановках: как украинцы привыкают к транспортному карантину

В разных регионах Украины забитые троллейбусы и огромные очереди на остановках. Все привыкают к транспортному карантину, который предусматривает, что в общественном транспорте можно передвигаться не более чем по 10 человек и в медицинских масках.

Ровно

В Ровно ограничили движение транспорта – не более 10 пассажиров в салоне маршрутки и троллейбуса. Если же такое количество набралась, транспорт не останавливается и проезжает мимо остановки. Местные озадачены, ведь долго простаивают на остановках в ожидании транспорта.

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"Я, например, приехал взять жене в аптеке лекарства. А дальше как? Настоящий коллапс", – заявил местный.

Все правильно делается. Надо беречь жизнь и здоровье людей,

– сообщил другой житель Ровно.

Сейчас в первые дни патрульные лишь разъясняют и предупреждают как водителей, так и пассажиров об ограничениях. Однако в дальнейшем уже начнут штрафовать. Максимальная сумма за невыполнение постановления об ограничительных мерах до 36 тысяч гривен.

Одесса

Между тем в Одессе из-за карантина на рейсы не вышло почти 80% маршруток. Из-за этого трамваи и троллейбусы забиты.

Это связано с тем, что водители просто не могут контролировать количество людей в автобусах, а платить огромные штрафы не хотт. Поэтому и решили не выходить на работу.

Мы предложили водителям, если пассажиров садится больше, чем 10, вызвать полицию, – заместитель департамента транспорта Одесского горсовета Сергей Щербань.

Внимание! Штрафы за нарушение постановления как для водителя, так и на перевозчика составляют от 17 до 70 тысяч гривен.

Львов

Во Львове закрыты все заведения, а на улочках, где еще недавно было множество туристов, почти нет никого.

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По всему городу ездят, так называемые, информационные машины с громкоговорителями, которые напоминают людям о карантине и просят придерживаться домашнего режима.

Как призывают людей оставаться дома: смотрите видео



Карантинные мероприятия в Украине из-за пандемии коронавируса / Инфографика 24 канала