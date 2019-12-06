Забыл на ночь погасить печь: как Великий лондонский пожар разрушил город, но убил чуму

В наши дни огонь часто забирает жизни и оставляет людей без крыши над головой. Однако сегодня – это скорее единичные случаи, которые удается предотвратить благодаря умелой работе противопожарных служб и техники. А несколько веков назад, когда развитие техники было еще очень далеко от современного состояния, стихия могла уничтожить едва ли не целый город. Как и произошло в Лондоне 1966 года.

"Забыл на ночь погасить печь"

Тогда на рассвете 2 сентября вспыхнул дом королевского пекаря Томаса Фарринора. Он забыл на ночь погасить печь и пламя быстро охватило здание. Семья пекаря спешно пыталась спастись. Всем членам семьи удалось перебраться из окна верхнего этажа к соседнему дому, однако без жертв не обошлось. Служанку Фарринора сковал страх и она так и не смогла покинуть дом. Эта женщина стала первой и далеко не последней жертвой пожара, который неуклонно распространялся по городу.

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К месту трагедии сбежались соседи, все они прилагали усилия, чтобы укротить огонь. За час к дому прибыли констебли, которые предложили уничтожить соседние дома с целью предотвращения распространения пожара. Именно такой метод в те времена во время подобных случаев применяли чаще всего. Однако хозяева этих домов протестовали против такого решения.

Никто не хотел добровольно отказаться от жилья, не понимая, что ситуация критическая. Лето того года выдалось удивительно засушливым, как для влажной лондонской погоды. Большинство домов тогда были деревянными, а крыши их покрыты соломой. Высохшие балки вспыхивали за считанные секунды, поэтому пламя распространялось с невероятной скоростью.



Великий лондонский пожар

Мэр запаниковал, а город продолжал гореть

На место происшествия немедленно вызвали лорда – мэра города, сэра Томаса Бладворда. Несмотря на то, что среди его полномочий было отдать приказ о сносе близлежащих зданий, но в чрезвычайной ситуации он запаниковал. Когда же масштабная трагедия была уже неизбежной – глава города, не желая брать на себя ответственность, и вовсе покинул Лондон.

К следующему утру пожар разрушил тысячи зданий, среди которых и Собор святого Павла.



Собор Святого Павла в Лондоне сейчас

На юге города стихию остановила река, однако дома у Лондонского моста сгорели дотла. В северной же части города пожар добрался до финансового центра. Банкиры в панике выбрасывали наружу золотые монеты, пытаясь спасти их от плавления. Среди населения начались распространяться подозрения, что в трагедии виноваты французы и нидерландцы, которые были врагами Англии во время второй англо-голландской войны.

4 сентября пламя продолжало охватывать город. Спасатели пытались всеми силами остановить стихию, создавая противопожарные полосы. Однако эти методы никак не помогали. Взорвать близлежащие дома отдал приказ сам король Карл II, который также прибыл на место происшествия Темзой. К этому времени огонь уже начал подбираться к лондонскому Таверу, в котором были большие запасы пороха. Тогда гарнизон башни, не ожидая помощи от официальных пожарных, взял дело в свои руки. Взорвав дома неподалеку, им в конце концов удалось остановить наступление пламени.



Лондон и река Темза

Ужасные последствия пожара

На следующий день жители города и соответствующие службы полностью потушили пожар.

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Последствия пожара в Лондоне были устрашающие:

Без крова остались 70 тысяч человек, общее же количество населения центральной части Лондона насчитывало всего 80 тысяч жителей.

Разрушенными были примерно 14 тысяч зданий.

По официальной версии, пламя унесло жизни 16 человек, однако такие данные не были достоверными. Многие считали, что погибших значительно больше, и их просто не удалось идентифицировать.

В результате бедствия в Англии возникли социальные и экономические проблемы.

Восстановление, память и неизвестные факты о спасении от чумы

Карл II отдал приказ всем пострадавшим уехать из Лондона на время реконструкции города. Его отстроили по тому же плану, однако на этот раз здания строились не из дерева, а из камня, пытаясь таким образом снизить вероятность повторения трагедии.

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В 1670 году в память о Великом лондонском пожаре на месте его эпицентра установили мемориальную колонну. Памятник возвели высотой 70 метров, а на нем вырезали историю возникновения огня и его ликвидации. Вскоре в Англии заметили и пользу от пожара.



Принято считать, что за 202 фута от мемориала в пекарне и начался пожар, что и символизирует высота колонны

Считают, что именно она остановила распространение в городе эпидемии чумы, которая вспыхнула в Лондоне за год до трагедии. После стихии недуг в город больше не возвращался.

О Великом пожаре в Лондоне да и во всей Англии помнят и до сих пор. Через три века после бедствия, в 1986 году, члены объединения лондонских пекарей попросили прощения у мэра города за то, что тогда пожар возник по вине их коллеги – Томаса Фарринора.

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Ужасные последствия трагедии заставили англичан пересмотреть меры безопасности в зданиях. В домах все реже использовали для освещения открытое пламя, а бочки, доверху набитые порохом, больше не хранили в подвалах. Здания с тех пор строили в основном из камня, а систему пожаротушения начали совершенствовать. К счастью, от 17 века методы борьбы с пламенем значительно усовершенствовали, поэтому сегодня такие масштабные пожары кажутся маловероятными.