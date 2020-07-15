Вероятного автора "пленок Ермака" Дмитрия Штанько задержали 14 июля при получении 100 тысяч долларов взятки. Однако его жена уверена – мужа подставили, а деньги подбросили за столик кафе, где он сидел. Эту версию якобы подтверждают интересные детали, которые происходили вокруг задержания Штанько.

Детали задержания Штанько от жены

Жена Дмитрия Штанько – Людмила Белевцова – узнала о его задержании от адвоката и сразу приехала на место. Однако в интервью "Бабелю" она рассказала, что пообщаться с мужем ей не дали.

Интересно Ермак предлагал мужу договориться, – жена Штанько о "пленках"

По словам женщины, в день задержания ее муж встречался со знакомым Игорем Савченко. Однако Людмила не знает, чем он занимается и не понимает его роли в случившемся.

"Был очень интересный момент: когда они пришли в кафе, их посадили за один столик, но потом официанты пересадили их за другой, и именно под этим, вторым столиком и нашли деньги. Представители СБУ появились, когда они выходили из кафе. Денег у Димы не было, он вообще их не видел и в руки не брал – он не знал о них. СБУшники вернули их за столик, сказали, что обыск, и якобы нашли деньги – это была подстава", – говорит Белевцова.

Она добавила, что о вероятности провокации свидетельствует и то, что работники СБУ приехали в кафе с уже подготовленными протоколами, в которых перечислены все 100-долларовые купюры. Именно из этих купюр состояла якобы взятка Штанько в сумме 100 тысяч долларов.

Задержание Дмитрия Штанько на взятке в 100 тысяч долларов

Кроме того, официант заведения рассказал, что Дмитрий выходил из кафе без денег. И положить-скрыть их ему было некуда. По словам Людмилы, муж на ноге имел только маленькую сумку для мотоциклистов с паспортом и документами. Поэтому большой пакет денег туда бы не влез.

Также женщина говорит, что знает, кто подставил ее мужа. Это может быть третий человек, который был со Штанько и Савченко в тот день в кафе.

Диму разрабатывали, рыли на людей из его окружения. И человек, который был третий на встрече... Знаю, что работники СБУ встретились с этим третьим человеком и предложили ему подложить Диме деньги. Взамен обещали решить его проблемы, то есть его шантажировали. Почему Дима с ним общался? Дима – юрист, если он помогал ему, встреча была не о деньгах,

– рассказала она.

По мнению Белевцовой, именно этот третий мужчина и подбросил деньги за столик.

"Когда я приехала туда, то спрашивала, где же этот мужчина. Мне ответили, что его уже, наверное, нет в стране – он выполнил свою задачу и его отпустили. Это дело полностью заказное и является провокацией. Есть свидетель, который может это доказать, он сейчас в опасности. У него есть подтверждение, что Дмитрий Штанько никакие деньги брать не собирался", – подытожила она.

Кто такой Дмитрий Штанько? Вероятный автор "пленок Ермака". Засветил свою личность и рассказал о причастности к пленкам журналистам Bihus.info. Он утверждает, что с головой Офиса Президента Андреем Ермаком не знаком, знает только его брата – Дениса. По просьбе последнего Штанько якобы искал кандидатов на различные государственные должности.

Задержание Штанько: главное