Завершение войны до морозов или ядерная зима: чего стоит ожидать украинцам до конца 2022 года

На прошлой неделе Украина и весь мир активно обсуждали контрнаступление в Харьковской области и Юге. На этой же неделе темпы сократились. Но только потому, что это затишье перед бурей.

Собственным мнением о продлении контрнаступления и освобождении территорий Украины от российских захватчиков поделился журналист 24 канала Алексей Печий. Он же и сделал прогноз по поводу того, чего ожидать врагу зимой.

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Зима близко. Так можно прокомментировать последние обсуждения и западных партнеров, и украинской власти и военных по развитию ситуации на фронте. В частности, накануне Владимир Зеленский снова собирал Ставку Верховного главнокомандующего. После нее заявил, что никакого затишья на фронте нет: идет взвешенная подготовка к следующим наступательным операциям.

Так же аналитики Института по изучению войны уверяют, что оккупанты сейчас пытаются постепенно отступать в Херсонской области. И есть еще определенные успехи ВСУ на других участках фронта. В то же время, ГУР уверяет, что российские бойцы провалили так называемую мобилизацию на оккупированных территориях Луганской области, а в Мариуполе они усилили проверки местных, панически ища диверсантов.

Между тем, сегодня несколько представителей западных партнеров заявили, что, к сожалению, не уверены, что война может закончиться быстро. Скорее всего, она продлится и в 2023 году, а чем закончится – никто не знает. Более того, россияне ударили накануне по Южноукраинской АЭС. Так что на Западе снова заговорили о ядерной угрозе в Украине. Ведь никто до конца не понимает, на что пойдет загнанный в угол путин.

Итак, о ситуации на фронте, а также об оценках и прогнозах по ходу событий в ближайшем будущем – дальше и поговорим.

Враг готовится отступать на Херсонщине

Начну, как обычно, с ситуации на фронте и успехов ВСУ. По данным Института по изучению войны, российские войска сейчас пытаются осуществить контролируемый отвод сил в западной части Херсонской области. Это они делают для того, чтобы избежать хаотичного бегства, которое характеризовало крах российских оборонных позиций в Харьковской области. Мол, враги изучили урок, поэтому готовятся бежать организованнее, не оставляя такое количество техники и боеприпасов как это было в Харьковской области.

Если да, то это очень показательный эпизод. Ведь, за последние несколько месяцев россияне значительно усилили запад Херсонской области, включая воздушно-десантные части и по крайней мере некоторые подразделения 1-й танковой армии. По словам российских пропагандистов и минобороны рф, эти подразделения – более профессиональные, хорошо подготовлены и оснащены. И их перекидывали в Херсонскую область именно для того, чтобы избежать бегства. Якобы именно они готовились для отражения украинской контратаки.

Более того, эти войска сосредоточены на относительно небольшой территории. Но дело в том, что в Харьковской области ВСУ уничтожили другие подразделения той же 1-й танковой армии, захватив большое количество техники. То есть в целом к профессиональности этой армии есть ряд вопросов даже у самих оккупантов.

И вот по данным Института по изучению войны, украинское контрнаступление в Херсонской области прогрессирует. И эти, якобы, элитные российские войска сейчас пытаются не остановить контрнаступление ВСУ, или даже отбить его. Они просто стремятся его замедлить, чтобы иметь время для отступления на более подходящие оборонительные позиции. Впрочем, это еще и признак того, что боевики так называемых л/днр деморализованы еще больше. Итак, аналитики прогнозируют освобождение большей части правобережья Днепра в Херсонской области уже в ближайшие недели.

ВСУ уничтожают врага и предлагают сдаваться в плен

И, что немаловажно, ВСУ активно продолжают уничтожать враждебную логистику и места сосредоточения российской техники и живой силы в Херсонской области. И здесь есть интересная деталь, ведь наши военные нанесли удары по складам с боеприпасами и командным пунктам врага именно в западной части области. Именно оттуда, по данным Института по изучению войны, захватчики могут готовить отступление.

Руководитель объединенного прессцентра Сил обороны "Юга" Наталья Гуменюк подтвердила информацию о ситуации в регионе. На юге Украины подразделения русских оккупационных войск действительно зажаты между украинскими силами обороны и правым берегом. По ее словам, ВСУ держат огневой контроль над переправами и транспортными артериями через Днепр. Соответственно, оккупантам уже предложили выход из оккупированных территорий посредством перехода под эгиду международного гуманитарного права. То есть врагам просто предлагают сдаться.

По словам Гуменюк, уже есть случаи, когда руководство российских подразделений выходит на связь с представителями ВСУ для того, чтобы договориться о том, чтобы сложить оружие. Но эти обращения тщательно проверяются, потому что россияне способны на провокации. А еще, очевидно, что российское высшее командование все же надеется на последнее, что их бойцы не сдадутся в плен, а попытаются, так сказать, организованно отступить. Впрочем, не понятно, куда они будут отступать, если все переправы через Днепр под огневым контролем ВСУ.

Но здесь есть еще одна немаловажная деталь. В Генштабе ВСУ сообщили, что российские войска заставляют мирных жителей укреплять российские позиции в Чонгаре на восточной границе Херсонской области и Крыма. А это может свидетельствовать о том, что российские войска создают оборону в ожидании контрнаступления украинских войск к югу от Днепра. Поэтому, похоже, впереди нас ждут приятные новости из Херсона.

В то же время продолжается наступление ВСУ на Востоке. Украинские войска продолжают укреплять позиции на восточном берегу реки Оскол. Накануне украинские силы нанесли удар по базе врагов в Сватово. А именно этот город служил узлом российской логистики в Северодонецке. Так что если ВСУ уничтожают логистику там, то это ухудшает положение врагов и дальше на Северодонецком направлении.

Кроме того, накануне ночью наши военные уничтожили базу россиян в оккупированной Кадиевке, а также технику и личный состав врага на территории лесхоза в Новоайдаре. Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай. Позже стало известно, что в Кадиевке размещалась база боевиков ППК "Вагнера".

Путин уже не надеется на регулярную армию

И, как мы с вами уже обсуждали раньше, именно на севере Луганской области личный состав врага в затруднительном положении. Дело в том, что путин все больше делает ставку на нерегулярные добровольческие батальоны, наемников и боевиков так называемых "л/днр", а не на обычные части и формирование вооруженных сил россии. Ведь отношения диктатора и минобороны, особенно после поражения в Харьковской области, сильно ухудшились.

Российские пропагандисты уже рассказывают о начале формирования и укомплектования 4-го армейского корпуса. Он должен состоять из добровольцев, собираемых всеми регионами страны-агрессора. Но, как вы помните, в начале сентября путин активно расхваливал боевиков псевдореспублик, намекая, что они воюют лучше российской армии. То есть глава кремля делает ставку на мужчин с оккупированных территорий. И эксперты отмечают, что именно формирование таких разрозненных подразделений приведет к общему отсутствию сплоченности между силами.

К примеру, источники Forbes отмечают, что расхваленный 3-й российский армейский корпус действительно бросали в защиту российских позиций вокруг Харьковской области во время контрнаступления ВСУ. Но он, как мы знаем, не смог ничего изменить и растаял. О нем почему-то публично уже не упоминают.

Но известно, что даже такие разрозненные подразделения россии собрать не удается. По данным украинской разведки, россияне проваливают программу "мобилизации" на оккупированных территориях Луганской области.

А вот в оккупированном Мариуполе россияне ужесточили проверки, увеличили количество полицейских, военных и начали задерживать недовольных местных жителей. Активно начали проверять документы у мужчин. Мариупольцы сообщают, что россияне приступают к так называемой "мобилизации" в городе.

В то же время, после освобождения Харьковской области, украинцы находят все больше заброшенной техники и боеприпасов, которые бросили оккупанты во время позорного бегства. Так, накануне работники ГБР на окраине освобожденной Балаклеи обнаружили запасной командный пункт военных россии. Его оккупанты оборудовали в одном из жилых домов.

В этот пункт враги стянули целый арсенал боеприпасов. Их спрятали в подвале, тщательно замаскированном. Удалось изъять десятки ящиков с боеприпасами, среди которых снаряды для пушек и танков разных калибров, мины, гранаты, метательные пороховые заряды. Кроме того, ГБР нашло 2 боевые машины пехоты с боекомплектами.

И вот в этой ситуации, захватчики вдруг заговорили о том, как они будут отвечать, когда ВСУ начнут освобождение Крыма. Сегодня спикер кремля дмитрий песков в очередной раз заявил, что якобы Крым – часть россии. Поэтому в случае освобождения полуострова украинскими военными, россия даст ответ. То есть речь уже не о Херсоне или Запорожской области, а о полуострове Крым. И это хорошо. Это значит, что враги понимают, что шансов на победу, по крайней мере, на материковой части Украины, у них мало.

На фронте не затишье, а подготовка к следующему этапу

Более того, сегодня президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. На встрече присутствовали главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, секретарь СНБО Алексей Данилов, командующие других подразделений ВСУ, силовики и силовые министры. В формате видеосвязи к заседанию присоединились командующие по передовой.

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Сообщается, что участники заседания заслушали доклады командующих войск оперативных направлений по ситуации на передовой и подробно рассмотрели план действий сил обороны по дальнейшей деоккупации украинских территорий. Кроме того, были рассмотрены вопросы обеспечения безопасности на государственной границе Украины.

Под особым контролем Ставки остается вопрос материально-технического обеспечения украинской армии. В частности, снабжение необходимого вооружения и боеприпасов. А также вопросы подготовки сил обороны к зимнему периоду.

Отдельно Зеленский отметил, что если кому-то кажется, что на фронте сейчас наблюдается затишье, он сильно ошибается. Ведь это не затишье, а подготовка к следующему этапу освобождения украинских территорий.

Впрочем, у многих наших западных партнеров вызывает беспокойство из-за того, как себя поведет кремль после очередной волны поражений. В частности, генерал Марк Милли, руководитель Объединенного комитета начальников штабов США, сказал, что пока неизвестно, как россия отреагирует на последние неудачи на поле боя в Украине. Поэтому нужно будет сохранять бдительность. Ведь война страны-агрессора против Украины находится в новой фазе, когда наши силы захватили стратегическую инициативу. А это уже поражение для путина.

Также посол США в Украине Бриджит Бринк уверяет, что не ожидает скорого завершения войны. Мол, ситуация все еще остается напряженной, ведь кремль, несмотря на поражения, еще постарается вести войну без сожаления живой силы. Впрочем, уверяет она, что Соединенные Штаты готовы поддерживать Украину длительное время – столько, сколько это потребуется.

Ядерный терроризм со стороны россии не утихает

И такие опасения американцев, возможно, оправданы. Но не из-за могущества русской армии. ВСУ уже доказали, что это не армия, а старье. А из-за в том числе постоянной ядерной угрозы, которую несет кремль. Накануне ночью российские захватчики нанесли ракетный удар теперь по Южноукраинской атомной электростанции. Причем ракета упала в 300 метрах от ядерных реакторов.

Сообщается, что от ударной волны повреждения получили здания АЭС, а также разбито более 100 окон. Также отключился один из гидроагрегатов Александровской ГЭС, входящей в состав Южноукраинского энергокомплекса. Кроме того, отключились три высоковольтные линии электропередачи.

Сейчас вся работа уже возобновлена. Но это еще один факт того, что россия пытается запугать мир ядерной угрозой. Особенно в свете того, что захваты и постоянные обстрелы Запорожской АЭС не получили желаемой реакции.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко отреагировал на обстрелы россией Южноукраинской АЭС. Он отметил, что страна-агрессор таким образом хочет "добиться хоть каких-то уступок в своем энергетическом шантаже Европы". Поэтому он призвал Европу реагировать жестче, ведь в случае ядерной катастрофы, странам ЕС придется беспокоиться не о платежах за электроэнергию, а о чем-то значительно более опасном.

Кроме того, по словам посла США в Украине, Вашингтон в диалоге с партнерами обсуждает план реагирования на радикальные действия со стороны россии. В частности применение ядерного оружия в Украине. Потому что, мол, путин загнан в тупик, так что может пойти на катастрофические шаги.

Путин возлагает надежды на зиму и шантаж Европы

Впрочем, сегодня издание СNN пишет, что путин понимает свое затруднительное положение на поле боя. Он отдает себе отчет, что его армия разваливается и то, что Украина вовсе не в том положении, чтобы соглашаться на переговоры ради перемирия. А ведь инициатива на нашей стороне. Но диктатор все еще надеется на зиму. Мол, энергетическое давление со стороны россии может заставить Европу пойти на уступки или, по крайней мере, ослабит поддержку Украины. Тем временем враг будет пытаться собрать резервы до весны.

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Поэтому, прогнозируют авторы СNN, война точно перейдет на зиму, ведь обе стороны не могут себе позволить отступать назад – Украина из-за побед, россия – из-за нежелания признать поражение. Мол, Путин уже заявил, что цели так называемой "спецоперации" - это уже не денацификация, а якобы "защита" Донбасса. Но, как дальше сужать цели – непонятно.

Но, следует понимать, что именно этой зимой начнется полное действие эмбарго на российскую нефть со стороны западных правительств и Японии. Кроме того, уже действует запрет на экспорт высокотехнологичного оборудования в россию. Это уже сказалось на военных возможностях страны-агрессорки. И именно поэтому последняя надежда путина – энергетический шантаж и террористические ракетные атаки по гражданской критической инфраструктуре.

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