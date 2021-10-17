Очевидцы сообщили, что с территории завода распространялся едкий запах дыма. Спасатели отправились на место.

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Горела сера

Пожарные обнаружили очаг возгорания серы на складе предприятия. К счастью, возгорание удалось потушить на начальной стадии.

Вероятной причиной возгорания назвали неосторожное обращение с огнем. Кто это мог сделать, пока неизвестно.



Спасатели потушили пожар / Фото ГСЧС

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