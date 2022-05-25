Она отметила, что во время войны она больше сосредоточена на гуманитарных проектах. Сейчас эта задача стала еще более актуальной.

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"Благодаря саммиту первых леди и джентльменов мира, который я начал в прошлом году, мы активно помогаем украинцам за рубежом. С помощью участников и их правительств, а также благодаря активистам и волонтерам мы организуем эвакуацию больных и детей-сирот в безопасные места за рубежом. А также детей, чье медицинское лечение оказалось под угрозой из-за войны», – рассказала Елена Зеленская.

По ее словам, перевезли более 450 украинских онкобольных детей, продолжающих лечение в клиниках Европы, в том числе Испании, США и Канады. Каждый раз, когда группа автобусов в сопровождении врачей пересекает польскую границу, это значит, что спасли еще десятки жизней.

Еще одна крупная инициатива – эвакуация целых детских домов и специализированных учреждений, где находятся дети-сироты со сложными заболеваниями.

– рассказала Елена Зеленская.

"Например, мы взяли группу из 112 детей в Тироль в Австрии, а также две группы в Швейцарию", - добавила Зеленская.

Культурный проект

Кроме того, первая леди сообщила, что вместе с Украинским институтом книги, Министерством иностранных дел, Министерством культуры и информационной политики – запускают крупный культурный проект.

Мы нашли партнеров для печати и распространения детской литературы на украинском языке для детей беженцев,

– объяснила Елена Зеленская.

Она отметила, что первые книги уже опубликованы в Польше, Чехии, Швеции и Норвегии. Ожидается, что скоро найдут тех, кто поможет реализовать проект в Испании.

"Также мы поддерживаем многодетные семьи, пожилых людей, которые остались и проживают на территории Киевщины и в других освобожденных регионах. Передаем бытовую технику и компьютерные системы, пищевые продукты, товары первой необходимости. Я искренне надеюсь, что они прибудут вовремя тем, кому это больше всего нужно", – добавила Зеленская.

Последние новости относительно Елены Зеленской

Елена Зеленская выступила на экономическом форуме в Давосе. Она заявила, что Украина стремится жить дальше и борется за это, но сильно ранена.

Первая леди рассказала о Марше вышиванок, состоявшихся в Праге и Лондоне. Тысячи людей вышли на улицы городов с флагами Украины и ЕС. Они утверждали, что место Украины всегда было и будет в Европе.

Первая леди подчеркнула, что всегда ценила украинских женщин , а сейчас пределы их ответственности еще шире – они не только помогают волонтерам, воюют, но и работают, сохраняя экономику.

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