Вона зазначила, що у час війни більше зосереджена на гуманітарних проєктах. Зараз це завдання стало ще актуальнішим.

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"Завдяки саміту перших леді та джентльменів світу, який я започаткував минулого року, ми активно допомагаємо українцям за кордоном. За допомогою учасників та їх урядів, а також завдяки активістам та волонтерам, ми організовуємо евакуацію хворих та дітей-сиріт у безпечні місця за кордоном. А також дітей, чиє медичне лікування опинилося під загрозою через війну", – розповіла Олена Зеленська.

За її словами, перевезли понад 450 українських онкохворих дітей, які продовжують лікування в клініках Європи, зокрема Іспанії, США та Канади. Кожного разу, коли група автобусів у супроводі лікарів перетинає польський кордон, це означає що врятували ще десятки життів.

Ще одна велика ініціатива – евакуація цілих дитячих будинків та спеціалізованих установ, де перебувають діти-сироти зі складними захворюваннями,

– розповіла Олена Зеленська.

"Наприклад, ми взяли групу зі 112 дітей до Тіролю, що в Австрії, а також дві групи до Швейцарії", – додала Зеленська.

Культурний проєкт

Крім того, перша леді, повідомила, що разом з Українським інститутом книги, Міністерством закордонних справ, Міністерством культури та інформаційної політики – запускають великий культурний проєкт.

Ми знайшли партнерів для друку та розповсюдження дитячої літератури українською мовою для дітей біженців,

– пояснила Олена Зеленська.

Вона зазначила, що перші книги вже надруковані в Польщі, Чехії, Швеції та Норвегії. Очікується, що незабаром знайдуть тих, хто допоможе реалізувати проєкт в Іспанії.

"Також ми підтримуємо багатодітні сім’ї, людей похилого віку, які залишилися та проживають на території Київщини та в інших звільнених регіонах. Передаємо побутову техніку та комп’ютерні системи, харчові продукти, товари першої необхідності. Я щиро сподіваюся, що вони прибудуть вчасно тим, кому це найбільше потрібно", – додала Зеленська.

Останні новини щодо Олени Зеленської

Олена Зеленська виступила на економічному форумі в Давосі. Вона заявила, що Україна прагне жити далі й бореться за це, але є сильно пораненою.

Перша леді розповіла про Марші вишиванок, які відбулися у Празі та Лондоні. Тисячі людей вийшли на вулиці міст з прапорами України та ЄС. Вони стверджували, що місце України завжди було і буде у Європі.

Перша леді підкреслила, що завжди цінувала українських жінок, а зараз межі їхньої відповідальності ще ширші – вони не тільки допомагають волонтерам, воюють, але й працюють, зберігаючи економіку.

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