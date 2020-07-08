Из-за курса гривны, который был в Украине в последнее время, пострадали украинские предприятия. Как сообщил президент Владимир Зеленский, они недополучили миллионы и закрылись.

Предприятия недополучили миллионы

Именно курс, который отличался от заложенного в бюджете, стал причиной нестабильной ситуации в бизнесе, заверил Зеленский во время рабочей поездки в Черновицкую область, передает Интерфакс-Украина.

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Мы поддерживаем независимость Национального банка Украины, но говорили всем, что как мы можем жить, если у нас даже бюджет посчитан по курсу 30, а гривна, вы видите, какая у нас. Нам говорили, что это рыночные условия, банк независимый и т. д., и вы это прекрасно все знаете,

– сказал Зеленский на встрече с бизнесменами.

По мнению главы государства, предприниматели прекрасно понимают ситуацию, которая сложилась вокруг главы НБУ. Также Зеленский отметил, что вокруг хватает людей, которые "помогают Украине".

Обратите внимание! О "помощи Украине" говорится в заявлении бывшей главы НБУ Валерии Гонтаревой. Гонтарева призвала МВФ отреагировать на отставку главы НБУ Якова Смолия. В случае дальнейшего политического давления на регулятор бывшая глава НБУ советует Фонду лишить Украину кредитной программы.

Что известно об отставке Якова Смолия

Яков Смолий 1 июля заявил, что подает в отставку с должности главы НБУ из-за политического давления.

Владимир Зеленский зарегистрировал проект соответствующего постановления в парламенте, а на следующий день нардепы его поддержали.

СМИ заявили, что отставка стала следствием спора с президентом, а глава НБУ отреагировал эмоционально.

Сейчас временной исполняющей обязанности главы НБУ является Екатерина Рожкова.

Среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала