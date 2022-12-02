Зеленский ввел санкции против людей, предположительно связанных с УПЦ МП

Владимир Зеленский ввел новые санкции. На этот раз они касаются, скорее всего, лиц, связанных с УПЦ МП.

Соответствующий указ №820 был опубликован на сайте Офиса Президента. Владимир Зеленский подписал его 1 декабря. С этого дня он и вступил в силу.

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Что предусматривает указ Зеленского

Своим указом президент Украины ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 декабря 2022 года о:

отдельные аспекты деятельности религиозных организаций в Украине;

и применение персональных специальных экономических и других ограничительных мер, то есть санкций.

Владимир Зеленский постановил, что контролировать выполнение решения Совета национальной безопасности и обороны Украины должен секретарь СНБО Оленкс Данилов.