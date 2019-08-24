Зеленский обратился к украинцам во время Шествия Достоинства

В Киеве началось Шествие Достоинства к 28-й годовщине Дня Независимости Украины. Владимир Зеленский принял участие в торжественном событии и обратился к украинцам.

Участие в Шествии Достоинства также приняли руководство государства, военные ВСУ, волонтеры, спортсмены, выдающиеся украинцы и т. д.

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Владимир Зеленский сказал, что каждое его утро начинается с смм-сообщения генерального штаба.

Цифры могут быть разными. Но только одна делает утро добрым – это ноль. Обстрелов – ноль, потерь – ноль,

– рассказал президент.

Зеленский призвал поблагодарить всех защитников. Он сказал, что не совсем верно говорить, что Украине только 28, потому что до 1991 года страна успела немало.

"К 1991 мы успели немало: состоялось крещение Киевской Руси, Федоров издал "Апостол", на свет появилась Конституция Пилипа Орлика", – добавил Зеленский, перечисляя различные важные исторические события Украины.

Зеленский назвал Украину многовековой и одновременно молодой. Президент Украины подчеркнул, что независимость не появилась волшебным взмахом палочки.

Активная борьба за нее началась более 100 лет назад, продолжалась она и во времена СССР. Николай Руденко, Василий Стус, Петр Григоренко, Вячеслав Чорновил, Левко Лукьяненко – участники Революции на Граните. И это далеко не весь список всех тех, кто боролся за Независимость Украины. Кто-то – ценой собственной свободы, а кто-то – ценой жизни,

– подчеркнул президент.

Владимир Зеленский процитировал Левка Лукьяненко, отметив, что стремление к независимости заложено в нашем генетическом коде.

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Он подчеркнул, что все эти 28 лет украинцы пережили вместе, и напомнил о самых известных достижениях украинцев в спорте, науке, культуре и других сферах.

Однако потом наступил 2014 год. Сначала всей стране мы доказали, что имеем достоинство. Не побоялись водометов и дубинок, а некоторые не побоялись снайперских пуль. Тогда мы узнали, что сотня может быть Небесной,

– напомнил Зеленский.

Далее Владимир Зеленский вспоминает, что в Украину пришла война, которую мы встретили всей страной.

Тогда мы родились второй раз, как страна и как общество. Объединились и сплотились, вспомнили это забытое ощущение, когда ты гордишься своей Родиной,

– добавил президент.

Владимир Зеленский отметил, что на Майдане Независимости собралась гордость Украины – воины, семьи военных, волонтеры, спасатели, спортсмены, научный и творческий потенциал и дети. "Эти люди не просто участники Шествия Достоинства, это наши тысячи причин любить Украину", – сказал президент.

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Президент Украины выразил свою любовь к Украине и всем ее государственным символам.

Я люблю наш гимн, потому что это наш самый главный хит,

– добавил Зеленский.

Зеленский сравнил войну на Донбассе и аннексию Крыма с ребенком, которого, в первом случае – забрал сосед и выдал новое свидетельство о рождении, а во втором – закрыли в детской комнате и поставили вооруженную охрану.

Каждый день у нас разрывается сердце, и любые наши достижения и победы неполноценны, потому что наша семья неполная,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент сказал, что наступит день, когда мы соберемся все вместе, потому что "голос родной крови победит". Зеленский призвал украинцев быть едиными, ведь только тогда мы сильны. "Мы должны быть единым народом не на плакатах, не в лозунгах, а в сердце", – сказал он.

Владимир Зеленский добавил, что за 28 лет мы только приумножили все достижения и сохранили независимость и свободу.

И бережем сегодня: кто-то ценой собственной свободы, а кто-то ценой собственной жизни,

– сказал президент.

Президент добавил, что в этот важный день мы верим, что в украинском календаре скоро появится другая, не менее знаковая дата. Конкретное число и месяц – не важны, ведь это будет день, когда наступит мир.

И мое утро начинается с смс-сообщения: за прошлые сутки в Украине родились 1000 мальчиков и 1001 девочка,

– завершил Владимир Зеленский.

Важно: 29 августа будет Днем памяти погибших защитников Украины, – Зеленский

Как празднуют День Независимости в Украине?Президент Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому парада на День Независимости не будет. Грант назвал ежегодный парад "помпезным и затратным". Благодаря экономии средств от отмены парада, гарант предлагает выделить 300 миллионов гривен для премии украинским военным. Премии получат солдаты срочной службы, сержанты, офицеры, военные, которые выполняют задачи в зоне проведения ООС.



В этом году Украина отмечает День Независимости по новому осовремененному сценарию. В Киеве 24 августа проходит Шествие Достоинства и Марш Защитников.