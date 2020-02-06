Зеленский убеждал "слуг народа", что досрочных выборов не будет

Президент Владимир Зеленский заверил "слуг народа", что не будет инициировать роспуск парламента. Сокращение нардепов с 450 до 300 делалось не для этого.

Об этом президент Украины заявил на заседании фракции "Слуга народа" в Раде, сообщает "Украинская правда". На него он прошел, что обсудить с фракцией земельную реформу.

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На заседании фракции Зеленский успокаивал "слуг народа" относительно сокращения депутатов с 450 до 300. По его словам, уменьшение количества парламентариев делалось не для досрочных выборов.

Президент четко заявил, что не собирается распускать Раду. Ведь в этом нет смысла, так как в следующем парламенте "Слуги народа" уже не смогут самостоятельно сформировать большинство.

Что известно о сокращении нардепов с 450 до 300