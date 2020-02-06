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      Зеленский убеждал "слуг народа", что досрочных выборов не будет

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      Зеленский заявил, что досрочных выборов не будет / Getty Images

      Президент Владимир Зеленский заверил "слуг народа", что не будет инициировать роспуск парламента. Сокращение нардепов с 450 до 300 делалось не для этого.

      Об этом президент Украины заявил на заседании фракции "Слуга народа" в Раде, сообщает "Украинская правда". На него он прошел, что обсудить с фракцией земельную реформу.

      Читайте также: 450 – не предел: сколько депутатов работают в парламентах Европы

      На заседании фракции Зеленский успокаивал "слуг народа" относительно сокращения депутатов с 450 до 300. По его словам, уменьшение количества парламентариев делалось не для досрочных выборов.

      Президент четко заявил, что не собирается распускать Раду. Ведь в этом нет смысла, так как в следующем парламенте "Слуги народа" уже не смогут самостоятельно сформировать большинство.

      Что известно о сокращении нардепов с 450 до 300

      • 4 февраля Верховная Рада предварительно одобрила законопроект об уменьшении состава Рады с 450 до 300 нардепов. А также закрепила пропорциональную избирательную систему в Украине.
      • Законопроект с соответствующими идеями Владимир Зеленский внес в Раду в конце августа 2019 года. 3 сентября документ поддержал парламент, отправив его на рассмотрение в Конституционный суд. Впоследствии суд дал положительное заключение.
      • Интересно, что идею Зеленского сократить количество народных депутатов с 450 до 300 сразу же поддержали 92% украинцев
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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Верховная Рада Слуга народа Местные выборы 2020 Роспуск Рады
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