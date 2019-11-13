Крымский мост: время сделает свое дело

Оккупанты не отказываются от своих целей запустить железнодорожное сообщение между оккупированным полуостровом Крым и материковой Россией в максимально ускоренном режиме.

Первый тестовый состав ожидается прогнать 24-25 ноября, а в декабре "торжественно" открыть станцию в Багерово.

Читайте также: Засуха в Крыму оккупанты говорят, что запасов питьевой воды хватит до марта

Что же, мегастройка, которую уже ее же организаторы начинают называть убыточной, таки завершилась. Между тем, сама история моста на этом еще не завершена. Причем говорю я отнюдь не о последующих "радужных" главах для этого объекта.

Дело в том, что по мере того, как по мосту запускают то транспортное, то железнодорожное сообщение, российские ура-патриоты в неистовстве и эйфории упоминают прогнозы экспертов, согласно которым мост должен был рухнуть. Но мост, вот он, стоит и обеспечивает это самое транспортное соединение.

Разумеется, столь примитивный подход к вопросу свойственен в основном недальновидным представителям нашей гибридной соседки. Говоря же о проблемах моста, стоит понимать: они возникнут не в единочасие, а неспешно накапливаются снежным комом. Например, до сих пор фиксируются отклонения в конструкции моста. Они не становятся причиной катастрофы, разумеется, но они наслаиваются, одно на другое под действием сил природы и низкоквалифицированного проектирования.

Запуск же железнодорожного сообщения лишь ускорит этот процесс накопления. Нагрузка, регулярные вибрации – все это аккумулирует те негативные факторы, которые влияют на мост за счет сил природы.

И да, завтра он не рухнет, и через неделю тоже. Но время делает свое дело и, с каждым днем он будет становиться все более опасным и аварийным. А потому, да, Крымский мост готов к приему первых тестовых составов – готов к приему своего "рока".

История повторяется: Россия массово переселяет своих граждан в Крым