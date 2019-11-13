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      Крымский мост: время сделает свое дело

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      В России начали продавать билеты на поезда в аннексированный Крым
      В России начали продавать билеты на поезда в аннексированный Крым / Фото из открытых источников

      Оккупанты не отказываются от своих целей запустить железнодорожное сообщение между оккупированным полуостровом Крым и материковой Россией в максимально ускоренном режиме.

      Первый тестовый состав ожидается прогнать 24-25 ноября, а в декабре "торжественно" открыть станцию в Багерово.

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      Что же, мегастройка, которую уже ее же организаторы начинают называть убыточной, таки завершилась. Между тем, сама история моста на этом еще не завершена. Причем говорю я отнюдь не о последующих "радужных" главах для этого объекта.

      Дело в том, что по мере того, как по мосту запускают то транспортное, то железнодорожное сообщение, российские ура-патриоты в неистовстве и эйфории упоминают прогнозы экспертов, согласно которым мост должен был рухнуть. Но мост, вот он, стоит и обеспечивает это самое транспортное соединение.

      Разумеется, столь примитивный подход к вопросу свойственен в основном недальновидным представителям нашей гибридной соседки. Говоря же о проблемах моста, стоит понимать: они возникнут не в единочасие, а неспешно накапливаются снежным комом. Например, до сих пор фиксируются отклонения в конструкции моста. Они не становятся причиной катастрофы, разумеется, но они наслаиваются, одно на другое под действием сил природы и низкоквалифицированного проектирования.

      Запуск же железнодорожного сообщения лишь ускорит этот процесс накопления. Нагрузка, регулярные вибрации – все это аккумулирует те негативные факторы, которые влияют на мост за счет сил природы.

      И да, завтра он не рухнет, и через неделю тоже. Но время делает свое дело и, с каждым днем он будет становиться все более опасным и аварийным. А потому, да, Крымский мост готов к приему первых тестовых составов – готов к приему своего "рока".

      История повторяется: Россия массово переселяет своих граждан в Крым

      blog_ava
      Что делать, когда закладывает уши
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      Автор: Злой Одессит
      Теги: Новости Украины Публикации Новости политики Новости России Новости Крыма Железная дорога Крымский мост
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