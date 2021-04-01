Начальник управления СБУ в Харьковской области Роман Дудин подал декларацию за 2020 год. В ней указано, что его жена Виктория получила в подарок 1,4 миллиона гривен.

На портале Национального агентства по противодействию коррупции декларация появилась 31 марта. Кроме доходов службиста, в ней указаны доходы жены.

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Сколько заработал начальник управления харьковской СБУ

Согласно представленной в НАПК декларации, Роман Дуднин заработал 541 тысяча гривен.

Еще более 83 тысяч гривен получил по месту службы (материальная помощь и подъемные за переход на новое место службы).

Своего жилья в Харькове он не имеет. В документе указан только земельный участок в 1000 квадратных метров в селе Княжичи под Киевом.

Состояние жены Дудина

Его жена Виктория продала автомобиль Volvo XC60 2012 года выпуска за 700 тысяч гривен. В прошлогоднем документе это движимое имущество оценивали на 200 тысяч дешевле. Вместо этого Виктория Дудина купила BMW X5 2017 выпуска. Его стоимость составила 980 тысяч гривен.

Еще к тому же, Виктория получила тот самый подарок – 1,4 миллиона гривен.

В этом году она увеличила семейный актив в валюте. Супруги Дудины за 2020 год задекларировали на двоих 80 тысяч долларов (около 2 миллионов гривен). С 2019 года эта сумма увеличилась вдвое – тогда они подали только 40 тысяч долларов.