Женщину из Франковска, которая умерла от коронавируса, похоронили на отдельном участке кладбища

На Ивано-Франковщине на отдельном участке кладбища похоронили 56-летнюю женщину, которая 18 марта умерла от коронавируса.

Похороны состоялись с соблюдением всех санитарных требований и на отдельном выделенном месте кладбища в селе Чукаловка. Об этом сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив на своей фейсбук-странице.

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Известно, что пациентка пришла в больницу в тяжелом состоянии. Сначала у нее была высокая температура и сухой кашель, но потом самочувствие ухудшилось. Долгое время она занималась самолечением и слишком поздно обратилась к врачам. Ей диагностировали грипп "А" и ишемическую болезнь сердца, а также были осложнения в виде пневмонии.

Женщина умерла через сутки после госпитализации (18 марта), еще до получения результатов теста на Covid-19.

По словам мэра Ивано-Франковска, у мужа и сына умершей от коронавируса, симптомов не обнаружили.

Смотрите видеообращение Руслана Марцинкива: