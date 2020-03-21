20:08
21 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020

      Жінку з Івано-Франківська, яка померла від коронавірусу, поховали на окремій ділянці цвинтаря

      -
      Як поховали жінку хвору на коронавірус / Myriam Zilles / Pixabay

      На Івано-Франківківщині на окремій ділянці цвинтаря поховали 56-річну жінку, яка 18 березня померла від коронавірусу.

      Поховання відбулось з дотриманням усіх санітарних вимог та на окремому виділеному місці кладовища у селі Чукалівка. Про це повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків на свої фейсбук-сторінці.

      До слова Лікарі зможуть робити тести на коронавірус у пацієнтів вдома

      Відомо, що пацієнтка прийшла у лікарню у важкому стані. Спершу в неї була висока температура і сухий кашель, але потім самопочуття погіршилося. Тривалий час вона займалась самолікуванням і надто пізно звернулася до лікарів. Їй діагностували грип "А" та ішемічну хворобу серця, а також були ускладнення у вигляді пневмонії.

      Жінка померла через добу після госпіталізації (18 березня), ще до отримання результатів тесту на Covid-19.

      За словами мера Івано-Франківська, у чоловіка та сина померлої коронавіру не виявили.

      Дивіться відеозвернення Руслана Марцінківа:

       

      Надзвичайний стан в Україні: що означає і як жити в його умовах
      сьогодні
      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Коронавірус Covid-19 Здоров'я Новини Здоров'я Новини Івано-Франківська Коронавірус в Україні Новини України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 19:40 Коронавірус: симптоми у людей, профілактика та як намагаються лікувати Covid-2019
      Анастасія Кушпіт
      сьогодні , 19:00 Роботу ніхто не скасовував: вісім помилок, які виникають при роботі з дому
      Тамара Кучугурна
      сьогодні , 18:52 Що передбачає режим надзвичайного стану: інфографіка
      Вероніка Климська
      сьогодні , 18:12 Економіка та коронавірус: як живе Південна Америка
      Анатолій Максимов
      сьогодні , 18:00 Про коронавірус у Раді та скандальні домовленості в Мінську: інтерв'ю з Потураєвим
      Олена Трибушна
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук