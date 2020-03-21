Жінку з Івано-Франківська, яка померла від коронавірусу, поховали на окремій ділянці цвинтаря

На Івано-Франківківщині на окремій ділянці цвинтаря поховали 56-річну жінку, яка 18 березня померла від коронавірусу.

Поховання відбулось з дотриманням усіх санітарних вимог та на окремому виділеному місці кладовища у селі Чукалівка. Про це повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків на свої фейсбук-сторінці.

До слова Лікарі зможуть робити тести на коронавірус у пацієнтів вдома

Відомо, що пацієнтка прийшла у лікарню у важкому стані. Спершу в неї була висока температура і сухий кашель, але потім самопочуття погіршилося. Тривалий час вона займалась самолікуванням і надто пізно звернулася до лікарів. Їй діагностували грип "А" та ішемічну хворобу серця, а також були ускладнення у вигляді пневмонії.

Жінка померла через добу після госпіталізації (18 березня), ще до отримання результатів тесту на Covid-19.

За словами мера Івано-Франківська, у чоловіка та сина померлої коронавіру не виявили.

Дивіться відеозвернення Руслана Марцінківа: