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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Журналисты выяснили, как Рубан связан с киевским "Беркутом"

635 Читати новину українською
Владимир Рубан
Владимир Рубан / "Днепр Час"

Руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан уже давно знаком с экс-командиром киевского "Беркута" Геннадием Абрамчуком. В частности, в 2015 году они вместе баллотировались в местные советы Киевской области.

Об этом сообщает "Общественное".

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По информации ресурса, кроме Центра освобождения пленных "Офицерский корпус", существует и одноименная партия, члены которой члены баллотировались в местные советы Киевской области в 2015-м.

Как подчеркивают журналисты, в эту политическую силу входят сам Владимир Рубан, а также экс-командир киевского "Беркута" Геннадий Абрамчук и экс-командир спецподразделения "Титан" Вадим Бартенев.

"На странице ОО "Офицерский корпус" говорится, что его участники собираются создавать "в рамках действующего законодательства комендатуру по защите объектов инфраструктуры, охраны общественного порядка и личной безопасности" и призывают "неравнодушных" участвовать", – отмечается в материале.

Напомним, задержали Владимира Рубана 8 марта. В частности, его поймали при перевозке большого арсенала оружия через линию разграничения. После этого руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" находился в СИЗО Мариуполя. Уже 9 марта Шевченковский райсуд суд Киева избрал меру пресечения для него в виде содержания под стражей сроком на 60 дней без права залога.

Теги: Новости Украины Владимир Рубан Новости Киева Беркут
Источник: 24 Канал
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