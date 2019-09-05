Жуткое ДТП с детьми на Львовщине: что известно о состоянии пострадавших

4 сентября на трассе Киев – Чоп возле села Дидилов Львовской области столкнулись легковушка, микроавтобус и пассажирский автобус, в котором находились 49 детей и 2 взрослых. Пострадали участники танцевального коллектива и воспитанники музыкальной школы города Сновск, что на Черниговщине.

12 детей и двух водителей автобуса госпитализировали сразу в больницу. Дети ехали выступать в польский Краков, но после аварии их собираются вернуть домой.

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В Сновском городском совете сообщили, что врачи уже осмотрели детей. 6 – оставили в больнице, а всех остальных разместили на ночь в гостинице.

Начальница отдела культуры и туризма городского совета Наталья Добненко рассказала, что водитель автобуса Neoplan соблюдал правила дорожного движения и профессионально справился с ситуацией, и он избежал тяжелых последствий для пассажиров.

Родители и дети перед ДТП / Фото: Фейсбук Сновской городского совета



Дети ехали выступать в Краков / Фото: Фейсбук Сновского городского совета

Полицейские установили, что водитель автомобиля Mercedes Vito, 31-летний иностранец, выехал на полосу встречного движения. Там он совершил столкновение с автобусом Neoplan и с автомобилем Volkswagen Jetta. Водитель Mercedes Vito погиб на месте. Как это было – читайте по ссылке.

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