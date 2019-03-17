Знахідки з Личаківської: що ховається у модерністичних будинках Львова

За адресою вулиця Личаківська, 31 та 33 недалеко від центру Львова розташовані два модерністичні будинки. Зведені в 1930-х роках як чиншові, вони містяться в реєстрі пам'яток архітектури місцевого значення.

Обидва відсунуті від червоної лінії забудови, що дало більше простору перед будинками. Номер 31 вирізняється виступаючим еркером, контури якого оздоблені технікою штучного каменю.

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По периметру еркера нанесені вертикальні та горизонтальні тяги. З обох боків від еркера розташовані балкони. Майже всюди збережена столярка вікон та залізні перила балконів.

В гіршому стані – вхідна брама. На стику будинків височіє щогла-флагшток, яка частково повторює хвилястий узор вхідних дверей.

Інтер'єр має масивний суцільно литий з бетону сходовий марш. У доброму стані дерев'яний гнутий поручень, який протягнутий по всій площині сходів.

У більшості квартир ще оригінальні двері, покриті шпоном, які гармоніюють з узором дерев'яних билець. На них всюди рідна фурнітура, латунні вічка та клямки.

Плитка на майданчиках між сходовими маршами з цементної крихти, прикрашена узорами з квадратів. Власником нерухомості зазначено Едмунта Філіппа.



Інтер'єр модерністичного будинку на вулиці Личаківській у Львові

Один з теперішніх мешканців надав фото своєї квартири. На світлинах кухня.

Де стоїть стіл, була канапа служниці, вона ще є, однак, фотогенічною її вже не назвеш (дуже знищена – ред.),

– зазначив власник.

Бачимо збережену зверху антресоль та нішу. На іншій фотографії можна роздивитись плиту з підігрівом води. Фірма-виробник плити існує й досі.

Номер 33 в міжвоєнний час належав будівничому Євстахію Войтіву. Ймовірно, чоловік здавав його в оренду.



Модерністичний будинок на вулиці Личаківській у Львові



Екстер'єр будинку на вулиці Личаківській у Львові

Наріжна частина будинку висунута з загальної площини, що створює своєрідну ритміку на повороті вулиці. Звертають на себе увагу кутові вікна з простінками. Одразу біля них розташовані скруглені балкони.

Лицевий фасад прикрашають симетрично розміщені вікна та прямокутні балкони, що містяться в рамці з рустування. Рідна вхідна брама не збереглась.

Інтер'єр будинку зберігся в непоганому стані. Стоять на місці тамбурні двері. Одразу зліва видніються двері до квартири сторожа. На головному майданчику під'їзду геометричні візерунки в техніці лястрико, що трохи нагадують полотна Мондріана.

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Оригінал: modernism.lviv-online.com