12:23
7 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ЛИТВА – УКРАИНА АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Вундервафля Путина и Трамп. Кадыров заценил шутку Пини
      Вєсті Кремля
      21:34, 6 сентября
      Вести.UA: Неуплаченная коммуналка Гончарука. Неудачные попытки Луценко реабилитироваться
      Вєсті.UA
      19:27, 6 сентября
      Как "работник Офиса Президента" занимался квартирным рейдерством: эксклюзивное расследование
      ЦРУ
      09:00, 6 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Блоги Блог Медиа
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ЛИТВА – УКРАИНА АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД
      Блог Медиа

      Зняття недоторканності: які сумні загрози з'являться перед депутатами та країною

      386
      Скасування депутатської недоторканності може мати сумні наслідки для України
      Скасування депутатської недоторканності може мати сумні наслідки для України / Фото з відкритих джерел

      Скасували недоторканність чи поставили під загрозу незалежність депутатів?

      Достеменно невідомо, чому українці надавали аж такого вагомого значення депутатській недоторканності. На життя пересічного громадянина вона ніяк не впливала, а в разі потреби й наявності доказової бази парламент майже завжди давав згоду на притягнення народного обранця до відповідальності. Але після скасування недоторканності народні маси сколихнула хвиля радості – перемога!

      До теми: Безсмертний хоче оскаржити скасування депутатської недоторканності у Конституційному суді

      373 – "за"

      Рекордна цифра в 373 голоси "за" зняття депутатської недоторканності добре ілюструє суспільні настрої: народні обранці намагалися сподобатися електорату і виконати обіцянку, яка в Україні від різних посадовців і партій звучала роками. Депутати розуміли, що від цього голосування залежить їхнє політичне майбутнє, адже в разі голосування "проти" це стало б плямою на репутації.

      Але чи справді депутатська недоторканість є найбільшою проблемою України? Чи впливає вона якось на повсякденне життя й добробут? Було б великим перебільшенням сказати, що депутати йшли у Верховну Раду саме за недоторканістю. Як правило, під куполом на Грушевського опинялися ті, яким і до обрання вдавалося виходити сухими з води, депутатський значок лише закріплював за ними статус і вплив.

      Натомість депутатська недоторканість протягом новітньої історії України часто мала позитивний вплив на політичну ситуацію, ба навіть допомагала втримати українську незалежність. Наприклад, у 2013–14 роках, коли без депутатської недоторканності опозиційних депутатів Революція гідності могла бути задушеною в зародку.

      Чим це небезпечно?

      Ірраціональне бажання народу поквитатися з дискредитованими елітами шляхом скасування привілею у вигляді імунітету може мати сумні наслідки для української демократії. Тому рішення Верховної Ради, ентузіастично підтримане 373 голосами народних депутатів, я вважаю шкідливим і популістським.

      По-перше, скасовувати депутатську недоторканість може й варто було, але тільки частково – залишаючи за народними обранцями імунітет на політичну діяльність (організацію мітингів і протестів, на які, наприклад, місцева влада не даватиме дозволу). І водночас дозволивши затримувати народного депутата на місці скоєння кримінального злочину.

      По-друге, якщо вже йде мова про рівність перед законом, то варто було напрацювати загальне рішення про скасування недоторканності з усіх, у тому числі й президента.

      По-третє, вперше в історії України ми опинилися в ситуації, коли у Верховній Раді є монобільшість, що підконтрольна президенту. Ще жоден президент не мав такої повноти влади, як має Володимир Зеленський. Добре, якщо його наміри конструктивні й позитивні, але що будемо робити в ситуації, якщо нова влада почне переслідувати опонентів та інакодумців, щоб утриматися в кріслах? Не забуваймо, що шлях до авторитаризму скрізь і завжди супроводжують вдавана турбота про народ і бажання "навести порядок".

      По-четверте, обмеження депутатського імунітету робить народних обранців потенційно менш незалежними, адже тепер їх можна залякувати, порушувати проти них надумані чи сфальшовані кримінальні справи й шантажувати.

      Тож скасування недоторканності, попри масове піднесення, залишає по собі гіркий і тривожний післясмак.

      Автор: Андрій Любка

      Цікаво: Що змінить скасування недоторканності: пояснення антикорупціонера

      blog_ava
      В Одессе житель пристроил к исторического здания снаружи частный лифт: фото
      сегодня
      519
      Автор: Блог Медиа
      Теги: Новости политики Новости Украины Владимир Зеленский Публикации Снятие неприкосновенности
      Источник: Радіо Свобода
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Обмен пленными начался: что сейчас известно
      сегодня , 12:11 Обмен пленными начался: что сейчас известно
      11628
      Зняття недоторканності: які сумні загрози з'являться перед депутатами та країною
      сегодня , 12:00 Зняття недоторканності: які сумні загрози з'являться перед депутатами та країною
      Блог Медіа 380
      Неудачники отборочных этапов: что известно о сборной Литвы, с которой сыграет Украина
      сегодня , 11:19 Неудачники отборочных этапов: что известно о сборной Литвы, с которой сыграет Украина
      Михайло Гема 309
      Трансплантация органов: когда полноценно заработает в Украине и за чем задержка?
      сегодня , 08:41 Трансплантация органов: когда полноценно заработает в Украине и за чем задержка?
      Світлана Попова 326
      Після Луценка: які зміни в прокуратурі планує команда Зеленського
      сегодня , 08:40 Після Луценка: які зміни в прокуратурі планує команда Зеленського
      Наталя Ромашова 1799
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук