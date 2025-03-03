Готові вести переговори: США працюватимуть з Британією для досягнення миру в Україні

Державний секретар США Марко Рубіо у понеділок, 3 березня, провів розмову з міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Леммі. Глави зовнішньополітичних відомств обговорили зокрема саміт європейських лідерів, який пройшов у Лондоні 2 березня.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Державного департаменту США.

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Сполучені Штати готові вести переговори

Під час розмови з Девідом Леммі Марко Рубіо подякував за роль Великої Британії у "заохоченні Європи забезпечувати власну оборону та підтримувати мир в Україні".

Держсекретар підтвердив, що Сполучені Штати готові вести переговори про припинення українсько-російського конфлікту та продовжуватимуть працювати з Великою Британією для миру в Україні,

– йдеться в заяві.

Варто зазначити, що раніше прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер також заявляв, що США є життєво важливими для забезпечення миру в Україні, попри нещодавню суперечку американського та українського президентів.

За його словами, зараз існує необхідність у зміцненні відносин Європи з Вашингтоном заради безпеки, технологій та інвестицій, оскільки участь США є "незамінною".

Нагадаємо, 2 березня в Лондоні відбувся саміт європейських лідерів щодо України. Після цієї зустрічі Кір Стармер заявив, що союзники готові надіслати в Україну контингент для забезпечення виконання мирної угоди.