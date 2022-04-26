Рубіжне, Попасна, Курахово: Генштаб назвав найгарячіші точки Донецького і Таврійського напрямків

Російські загарбники продовжують атакувати Донбас. Відомо, що окупанти на Донецькому та Таврійському напрямках переміщують пункти управління. Їх передислоковують ближче до лінії бойових зіткнень.

У Генштабі ЗСУ наголосили, що найгарячішими точками зараз є три населені пункти. Мовиться про Рубіжне, Попасну, а також Курахово.

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Окупанти обстрілюють ЗСУ з усієї наявної зброї

Російські загарбники продовжують гатити по позиціях наших військових. Для цього вони використовують міномети, ствольну артилерію, РСЗВ. Завдають ударів вони по абсолютно всій лінії зіткнення. Зокрема:

окупанти ведуть бойові дії у районі Рубіжного на Сєвєродонецькому напрямку;

що стосується Попаснянського напрямку, то загарбники намагаються захопити Попасну, тож там тривають бої;

російські війська не полишають спроб наступати на Авдіївському напрямку, але там їхні намагання не увінчуються успіхом;

наступальні дії, які теж нічим для окупантів не завершилися, вони намагалися здійснити у напрямку Новомихайлівки та Мар'їнки на Курахівському напрямку.

Зазначимо, що не припиняють обстрілювати окупанти район "Азовсталі" у Маріуполі. Це робиться для того, щоб заблокувати там наші підрозділи.

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