У Рубіжному 5 постраждалих і 1 загибла людина, в області зруйновано ще 11 будинків

Окупанти продовжують обстрілювати Луганщину. Так, за останню добу у Рубіжному ворожі снаряди вбили одну людину та ще п'ятьох поранили.

Як зазначив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, російські окупанти обстріляли кілька населених пунктів. На жаль, є загиблий і поранені.

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У Рубіжному від ворожих обстрілів загинула людина

Російські найманці продовжують бити по цивільному населенню. Так, внаслідок обстрілів у Рубіжному загинула одна людина та ще п'ятеро постраждали. З-під завалів живими вдалося дістати ще сімох людей. Відомо також про руйнування 11 будинків.

Крім того, окупанти били по Лисичанську, Попасній, Сєвєродонецьку та Тошківці.

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