В Рубіжному окупантам вдалося зайти на околиці міста
29 березня 2022 , 11:51Читать новость на русском
Окупанти обстрілюють Луганщину, але всі міста залишаються під контролем української влади. Ворогу вдалось лише зайти на околиці Рубіжного.
Так росіяни гатять по Лисичанську, Сєвєродонецьку, Кремінній, Попасній та всіх населених пунктах Гірської громади. Про це розповів глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Важливо Ворог намагається зробити прорив в Рубіжному і Попасній, – Гайдай
Окупантів скоро виб'ють
Так, Гайдай переконаний, що наші захисники невдовзі виб'ють окупантів з Рубіжного. Їх вже трохи відтискають по флангах. Далі росіяни ніяким чином не можуть просунутись.
Ба більше, після кожної атаки загарбники залишають техніку та втрачають десятки військових.
Цікаво – Втрати ворога станом на 29 березня: