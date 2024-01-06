Рух вантажівок через КПП Медика – Шегині нарешті розблокували: деталі від посла та ДПСУ

Рух через пункт пропуску Медика – Шегині був відновлений 6 січня, близько 21:00 за київським часом. Про це повідомив посол України в Польщі.

Василь Зварич, посол України в Польщі, заявив, що після переговорів з польським міністром сільського господарства, фермери-протестувальники погодилися призупинити свої акції. Відтак, з 20:00 за польським часом, рух до стратегічно важливого пункту пропуску стало повністю вільним.

Дивіться також Боротьба за життя триває․ Як Україна пережила 2023 і що на нас може чекати у 2024

Порозуміння досягнуто

Розблокування контрольно-пропускного пункту Медика – Шегині посол назвав важливим кроком, що відображає ефективність урядових дій. Зварич висловив сподівання на швидке вирішення ситуації на інших заблокованих пунктах пропуску.

В умовах посилених російських ракетних ударів по Україні, продовження блокування кордону протестувальниками дуже болісно б'є по економіці України,

– наголосив Зварич.

Посол також наголосив на важливості підтримання дружніх відносин між Україною та Польщею, зміцнення взаємної довіри та підтримки, а також на необхідності уникнення будь-яких суперечок, які можуть бути на користь лише путінському режиму.

Протести польських фермерів та перевізників

Протести польських перевізників розпочалися 6 листопада 2023 року, коли вони заблокували рух вантажівок у трьох ключових пунктах пропуску на кордоні з Україною. Це стало відповіддю на лібералізацію міжнародних перевезень, що, на думку певних перевізників Польщі та політиків, призвело до надмірної конкуренції та втрати роботи.

До страйків приєдналися також польські фермери, які висловили своє невдоволення через відкриті кордони, що спричинило збільшення імпорту зерна з України. Вони нібито відчули загрозу для місцевого ринку та своїх господарств.

Після тимчасового припинення акцій протесту польські фермери відновили блокування на пункті пропуску Шегині – Медика 4 січня, обмеживши рух вантажівок та заявивши про намір пропускати лише обмежену кількість транспорту на годину. Це призвело до значних черг та ускладнень у русі транспорту.

За даними прикордонної служби, які вона публікувала раніше, черги перед пунктом пропуску Медика сягнули близько 800 вантажівок. Лідер протестувальників Роман Кондрув заявив про намір продовжувати акцію до 3 лютого, наголошуючи на праві фермерів захищати свої інтереси, як це гарантує конституція Польщі.

Протести викликали занепокоєння як серед українців, так і серед поляків, оскільки вони впливають на транскордонну торгівлю та логістику. І в Києві, і у Варшаві шукають шляхи вирішення цього конфлікту, аби забезпечити вільний рух товарів та послуг між країнами.