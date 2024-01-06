Рух вантажівок через КПП Медика – Шегині нарешті розблокували: деталі від посла та ДПСУ
Джерело:Укрінформ
Рух через пункт пропуску Медика – Шегині був відновлений 6 січня, близько 21:00 за київським часом. Про це повідомив посол України в Польщі.
Василь Зварич, посол України в Польщі, заявив, що після переговорів з польським міністром сільського господарства, фермери-протестувальники погодилися призупинити свої акції. Відтак, з 20:00 за польським часом, рух до стратегічно важливого пункту пропуску стало повністю вільним.
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Порозуміння досягнуто
Розблокування контрольно-пропускного пункту Медика – Шегині посол назвав важливим кроком, що відображає ефективність урядових дій. Зварич висловив сподівання на швидке вирішення ситуації на інших заблокованих пунктах пропуску.
В умовах посилених російських ракетних ударів по Україні, продовження блокування кордону протестувальниками дуже болісно б'є по економіці України,
– наголосив Зварич.
Посол також наголосив на важливості підтримання дружніх відносин між Україною та Польщею, зміцнення взаємної довіри та підтримки, а також на необхідності уникнення будь-яких суперечок, які можуть бути на користь лише путінському режиму.
Протести польських фермерів та перевізників
- Протести польських перевізників розпочалися 6 листопада 2023 року, коли вони заблокували рух вантажівок у трьох ключових пунктах пропуску на кордоні з Україною. Це стало відповіддю на лібералізацію міжнародних перевезень, що, на думку певних перевізників Польщі та політиків, призвело до надмірної конкуренції та втрати роботи.
- До страйків приєдналися також польські фермери, які висловили своє невдоволення через відкриті кордони, що спричинило збільшення імпорту зерна з України. Вони нібито відчули загрозу для місцевого ринку та своїх господарств.
- Після тимчасового припинення акцій протесту польські фермери відновили блокування на пункті пропуску Шегині – Медика 4 січня, обмеживши рух вантажівок та заявивши про намір пропускати лише обмежену кількість транспорту на годину. Це призвело до значних черг та ускладнень у русі транспорту.
- За даними прикордонної служби, які вона публікувала раніше, черги перед пунктом пропуску Медика сягнули близько 800 вантажівок. Лідер протестувальників Роман Кондрув заявив про намір продовжувати акцію до 3 лютого, наголошуючи на праві фермерів захищати свої інтереси, як це гарантує конституція Польщі.
- Протести викликали занепокоєння як серед українців, так і серед поляків, оскільки вони впливають на транскордонну торгівлю та логістику. І в Києві, і у Варшаві шукають шляхи вирішення цього конфлікту, аби забезпечити вільний рух товарів та послуг між країнами.