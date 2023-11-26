Окупанти перекривали рух Кримським мостом: у Севастополі оголошували повітряну тривогу

Окупанти перекрили рух на Кримському мосту. Росіяни оголошували повітряну тривогу й бідкалися на "ракетну атаку".

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Повітряну тривогу у Севастополі оголосили близько о 10:11, передає 24 Канал.

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У Криму тривожний ранок

Близько о 10:06 в тимчасово окупованому Криму заявили про "ракетну небезпеку". Через це окупанти перекрили рух Кримським мостом, а згодом – оголосили повітряну тривогу.

Рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито,

– повідомили окупанти.



Російські телеграм-канали інформують про зупинення руху на мосту / Скриншот

До слова, місцеві телеграм-канали також пишуть, що у Севастополі пролунала низка потужних вибухів. Тим часом, окупанти традиційно заявляють, що буцімто "всьо сбілі". Росіяни вже вкотре заявляють про "успішну роботу", втім ми знаємо чимало прикладів, коли окупанти "ліквідовують цілі" власною ж технікою або "зупиняють дрони" бортами суден Чорноморського флоту.

Наразі повітряну тривогу в Севастополі скасували. Окупанти також заявили, що відновили рух Кримським мостом.

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