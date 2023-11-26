Окупанти перекривали рух Кримським мостом: у Севастополі оголошували повітряну тривогу
Окупанти перекрили рух на Кримському мосту. Росіяни оголошували повітряну тривогу й бідкалися на "ракетну атаку".
Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Повітряну тривогу у Севастополі оголосили близько о 10:11, передає 24 Канал.
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У Криму тривожний ранок
Близько о 10:06 в тимчасово окупованому Криму заявили про "ракетну небезпеку". Через це окупанти перекрили рух Кримським мостом, а згодом – оголосили повітряну тривогу.
Рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито,
– повідомили окупанти.
Російські телеграм-канали інформують про зупинення руху на мосту / Скриншот
До слова, місцеві телеграм-канали також пишуть, що у Севастополі пролунала низка потужних вибухів. Тим часом, окупанти традиційно заявляють, що буцімто "всьо сбілі". Росіяни вже вкотре заявляють про "успішну роботу", втім ми знаємо чимало прикладів, коли окупанти "ліквідовують цілі" власною ж технікою або "зупиняють дрони" бортами суден Чорноморського флоту.
Наразі повітряну тривогу в Севастополі скасували. Окупанти також заявили, що відновили рух Кримським мостом.
Вибухи у Криму – явище звичне
- У ніч проти 24 листопада у тимчасово окупованому Джанкої пролунало щонайменше 10 потужних вибухів. Наразі відомо, що вибухи пролунали на території військової частини. Як наслідок – знищено систему ППО окупантів, радіолокаційне обладнання та особовий склад російських військових. Як наголошували в партизанському русі "Атеш", ворог до ночі вивозив тіла загиблих.
- Напередодні, 23 листопада, неспокійно було поблизу військового аеродрому окупантів у районі Новофедорівки. Місцеві жителі повідомляли, що чули звуки вибухів й автоматні черги. Офіційно окупанти не прокоментували, що стало причиною вибухів і пострілів.
- Зранку 22 листопада росіяни заявили, що Крим буцімто "атакували безпілотники". Окупанти заявили, що нібито три дрони змогли залетіти на територію півострова. Втім, російське "пе-ве-о" традиційно заявило про "збиття" усіх повітряних цілей.