Рух опору набирає обертів: на Луганщині розклеюють листівки з ненавистю до окупантів

Російські військові влаштували справжній терор на тимчасово окупованих українських територіях. Через це на Луганщині люди почали розклеювати листівки з ненавистю до окупантів.

Про це розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Рух опору набирає обертів.

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Українці не хочуть миритися з терором, який влаштували російські солдати, тож почали розклеювати на вулицях листівки з ненавистю до них.

Наших людей не скорити. Рух опору набирає обертів. Партизани працюють,

– зазначив Гайдай.



На Луганщині розклеюють листівки з ненавистю до росіян / Фото з телеграму Сергія Гайдая

Як діють окупанти

За словами Гайдая, росіяни перевіряють вночі помешкання людей, усе там розкидають та навіть заглядають у холодильники. Вони намагаються знайти в оселях будь-які українські символи. Якщо знаходять – карають, а люди після цього зникають.

Окупанти арештовують підлітків, коли ті намагаються зірвати "російську ганчірку", яку загарбники називають своїм прапором.

Колаборанти здають активістів. "Російські порядки" стали пеклом для наших мешканців. Окупанти намагаються прибрати все українське – як зовні, так і в головах. Пропаганда повертає радянське минуле, "леніни" повертаються на свої тумбочки,

– розповів Гайдай.

Ситуація на Луганщині: останні новини

За даними розвідки Великої Британії, поблизу Попасної прогрес російської армії застопорився. Це змушує окупантів обирати новий напрямок для удару, тож тепер свої сили вони можуть спрямувати на північному напрямку.

Росіяни гатили по Луганщині протягом доби 6 червня. Вони обстріляли ринок, гірничий коледж та школу. Внаслідок цього постраждали 2 людини.

У Генштабі розповіли, що впродовж доби 6 червня українські військові відбили 10 атак ворога на Луганському та Донецькому напрямках.

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що наразі на території Луганщини відбуваються запеклі бої в районі Сєвєродонецька та Лисичанська. Ворог має величезну кількість артилерії, авіації та потужний бойовий арсенал.

Ситуація у Сєвєродонецьку залишається стабільно складною. Однак в українських захисників є успіхи. Росіяни намагаються просуватися, але ЗСУ їх зупиняють.

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