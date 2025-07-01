"Люди кольору свободи": у Києві показали фільм про спротив українців в окупації

У Києві 30 червня відбувся допрем'єрний показ документального фільму "Люди кольору свободи". Ця стрічка присвячена ненасильницькому спротиву українців на тимчасово окупованих територіях нашої держави.

Про це повідомляє кореспондент 24 Каналу.

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Як пройшов показ фільму "Люди кольору війни"

Показ стрічки відбувся у символічному місці – Музеї війни. До створення фільму "Люди кольору свободи" долучилися творча група ГО "Тутешні" за сприяння Сил спеціальних операцій ЗСУ і підтримки Міжнародного фонду "Відродження".

Сценаристка, продюсерка та голова ГО "Тутешні" Анна Слюсаренко розповіла, що робота над документальною стрічкою тривала рік. Команда шукала різні способи, щоб безпечно та чесно передати голоси тих українців, які досі залишаються в окупації та чинять спротив ворогу.

Нам важливо будувати містки між тими, хто залишився в окупації, і тими, хто живе на підконтрольній території. Ми хочемо, щоб ці люди знали: ми їх бачимо, чуємо і готові підтримувати,

– розповіла Слюсаренко.



Анна Слюсаренко (у червоному) розповіла про створення фільму "Люди кольору свободи" / Фото Владислава Кравцова, 24 Канал

У фільмі показані історії опору українських громадян на тимчасово окупованих територіях з 2014 року і по сьогодні. Дехто з героїв фільму зміг вирватися з окупації та приїхати на вільну територію України, однак багато з них – продовжують спротив проти ворога.

Стрічка також розповідає про роботу таких рухів опору як "Жовта стрічка" та "Зла мавка". Самі герої ж проводили свою боротьбу у різних окупованих містах нашої держави; Генічеську, Донецьку, Мелітополі, Алчевську, Сімферополі тощо.

Після завершення фільму зал аплодував стоячи. Дехто навіть не зміг стримати сльози.

На показі також були присутні героїні документальної стрічки: Людмила Гусейнова, яка провела понад 3 роки у СІЗО в Донецьку та Леніє Умєрова, кримська татарка, яку росіяни взяли під варту, коли дівчина їхала з Грузії до Росії, щоб навідати онкохворого батька у Криму у 2022 році.



На прем'єрі стрічки також були і її герої – Леніє Умерова та Людмила Гусейнова / Фото Владислава Кравцова, 24 Канал

Яка мета цієї стрічки

Фільм покликаний показати, що на тимчасово окупованих територіях люди продовжують чекати на звільнення та повернення в рідну батьківщину разом зі своїми домівками. А поки роблять життя окупантам нестерпним, показуючи, що ті на українських територіях – не господарі.

"Голоси людей, які перебувають на окупованих територіях, за неможливості чітко говорити, знаходять шляхи спротиву, механізми, як сказати Росії “ні”, як підтримати своє право жити в Україні, самовиражатися. Важливо, що їх чують, що про них не забувають, що про них говорять на підконтрольній території і за кордоном", – наголосила Леніє Умерова.

Окрім показу стрічки "Люди кольору свободи", також відбулася виставка портретів цивільних жінок, яких ув'язнила Росія за проукраїнську позицію. Захід мав також і благодійну мету – зібрати кошти на допомогу жінкам, що повернулися із російського полону.



Також відбулася виставка портретів цивільних українських жінок, яких утримує у себе Росія / Фото Владислава Кравцова, 24 Канал

Фільм планують показати не лише в Україні, а й за кордоном – за підтримки дипломатичних установ. Організатори також шукають способи передати її на тимчасово окуповані території, аби люди там знали: про них пам'ятають, їхній спротив цінують, а їхня боротьба – не марна.