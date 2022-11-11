"Рух опору передає вітання": у центрі Херсона з'явився український прапор

Українські захисники продовжують контрнаступ на Півдні. Мешканці Херсонщини чекають на деокупацію.

Про це 11 листопада написав херсонський журналіст Костянтин Риженко. Він опублікував фото, де видно синьо-жовтий стяг у центрі Херсона.

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"Рух опору передає вітання. Слава Україні. Фото зараз", – сказав Риженко.



Центр Херсона 11 листопада / Фото з телеграму Костянтина Риженка

Ситуація у Херсоні

За інформацією Риженка, у Херсоні наразі немає зв'язку, світла та води. Проте є газ. Місцеві шукають мобільний зв'язок та інтернет на вулицях. На деяких ділянках міста є російські та українські мобільні оператори.

Очевидці повідомили, що 4:00 пролунав потужний вибух на ТЕЦ. Як зазначив журналіст, невідомо, чи був обстріл, чи замінування.

Люди ходять за водою на річку. Хліба майже нема. Його вже серйозно не вистачає, – розповів Риженко.