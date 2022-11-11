"Рух опору передає вітання": у центрі Херсона з'явився український прапор
Джерело:Костянтин Риженко
Українські захисники продовжують контрнаступ на Півдні. Мешканці Херсонщини чекають на деокупацію.
Про це 11 листопада написав херсонський журналіст Костянтин Риженко. Він опублікував фото, де видно синьо-жовтий стяг у центрі Херсона.
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"Рух опору передає вітання. Слава Україні. Фото зараз", – сказав Риженко.
Центр Херсона 11 листопада / Фото з телеграму Костянтина Риженка
Ситуація у Херсоні
За інформацією Риженка, у Херсоні наразі немає зв'язку, світла та води. Проте є газ. Місцеві шукають мобільний зв'язок та інтернет на вулицях. На деяких ділянках міста є російські та українські мобільні оператори.
Очевидці повідомили, що 4:00 пролунав потужний вибух на ТЕЦ. Як зазначив журналіст, невідомо, чи був обстріл, чи замінування.
Люди ходять за водою на річку. Хліба майже нема. Його вже серйозно не вистачає, – розповів Риженко.