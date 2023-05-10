Вибиваємо росіян на лівобережжі Херсонщини, – Гуменюк пояснила, яку підлість вони задумали

Лівий берег Херсона тимчасово перебуває під окупацією російського війська. Терористи не почуваються спокійно на тій території, адже по них постійно працюють українські оборонці.

Про це 24 Каналу повідомила речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк. Вона розповіла про рух ворога на Херсонщині.

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Росіяни серйозно побоюються висадки українського війська на лівому березі Херсонщини. Там є елементи суші, що викликають певне напруження ворога, адже вони можуть бути захоплені силами української оборони, як вважають росіяни.

На лівобережжі ворогу неспокійно

Речниця ОК "Південь" наголосила, що операція на лівобережжі Херсонщини має розвиватися в режимі інформаційної тиші. Для того, щоб закріпитися ЗСУ на будь-якій території, потрібний певний проміжок часу, саме тому українське командування обходить коментарі щодо ситуації в Херсонській області. Однак ворогу там однозначно неспокійно.

Щодо Кінбурнської коси, там ми намагаємося вибивати ворога і не підпускати його на ті позиції, які він займав на західній частині. Час від часу вони туди можуть підтягнути додатковий резерв, оскільки мають коридор суходолом і 1 – 2 рази на добу намагаються обстрілювати акваторію Дніпрово-Бузького лиману,

– розповіла Гуменюк.

За її словами, цим росіяни намагаються тиснути на перспективи зернової угоди, адже її дедлайн визначений на 18 травня, після чого угоду мають продовжити. Тому Росія намагається зробити все можливе, аби до угоди не долучили Миколаївський напрямок після поновлення домовленостей.

Гуменюк розповіла про рух ворога на Півдні: дивитися відео

Росіяни ховаються за мирним населенням

Гуменюк наголосила, що робота українських захисників по тимчасово окупованій частині Херсонщини продовжується. Водночас росіяни ховаються за мирним населенням, ускладнюючи цим завдання для ЗСУ.

Саме тому нам складно килимовим вогнем випалити ворога звідти. Але ми працюємо точково,

– розповіла речниця ОК "Південь".

Яка зараз ситуація на Херсонщині