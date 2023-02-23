Рух окупантів біля кордону з Чернігівщиною: Данілов відповів, чи є загроза наступу
Поблизу Чернігівської області українські розвідники зафіксували рух російської колони. Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, чи є загроза наступу росіян з Півночі.
Данілов в ефірі телемарафону повідомив, що 23 лютого відбулося чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, пише 24 Канал. За його словами, були присутні всі представники, які знаходяться на кордонах з Білоруссю, Молдовою, Бахмутському напрямку та інші.
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Він розповів, що пересування росіян, які вони роблять в районі Чернігівської області, – до наступу не має ніякого відношення.
Рух окупантів біля Чернігівської області: що відомо
23 лютого в оперативному командуванні "Північ" попередили про можливі провокації з боку російських військ. Українські розвідники недавно зафіксували переміщення колони військової техніки ворога без розпізнавальних знаків у районі кордону з Чернігівською областю.
Попередньо повідомлено, що колони більше не рухаються. За даними командування, вони рушили у невідомому напрямку.
ЗСУ у ДПСУ заявили, що ситуація на кордонах контрольована, а Сили оборони Сіверщини підтримують стан безпеки. Однак речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко попередив, що окупанти можуть готувати провокації з метою звинуватити Україну у чомусь.
У Генеральному штабі Збройних Сил України було повідомлено, що немає ознак формування ворожих наступальних угруповань у Білорусі. Водночас минулої доби, російські сили обстріляли село Михальчина Слобода в Чернігівській області.
У ЗСУ звернулися до громад на Чернігівщині та Сумщині
Українські Сухопутні війська звернулися до громади прикордонних територій Чернігівської та Сумської областей, а також до всіх жителів України, просячи їх дотримуватися режиму тиші.
З метою виконання бойових завдань, захисту населення та охорони важливих об'єктів інфраструктури наші війська перебазовують свою авіацію на визначені позиційні райони.
У Сухопутних військах зауважили, що заборонено фотографування та відеозйомка особового складу, місць розташування військової техніки, її кількості та напрямку передислокації, оскільки це може зашкодити виконанню поставлених завдань.
Що про загрозу з Півночі кажуть у Зеленського
- Михайло Подоляк, радник Офісу Президента України, заявив, що Росія відстала у всіх питаннях настільки, що не розуміє, як їхні провокації фіксуються.
- За його словами, історія з "провокацією" поблизу кордону в Чернігівській області є яскравим прикладом незрілості Росії в усіх сферах.
- Подоляк припускає, що Росія може спробувати звинуватити Україну в порушенні територіальної цілісності, тому вони зібрали колону без розпізнавальних знаків та техніку біля кордону.
- Він також зазначив, що колона, яку Росія зібрала біля кордону України в Чернігівській області, є невеликою, і ЗСУ можуть знищити її за 20 хвилин.