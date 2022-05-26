В руках України є потужний важіль впливу на Угорщину – нафтопровід "Дружба", – Зеркаль

На цьому наголосила Надзвичайний і Повноважний пані Посол, радниця міністра енергетики України Олена Зеркаль на онлайн-дискусії Київського безпекового форуму.

До теми У Європарламенті закликали запровадити нафтове ембарго проти Росії без Угорщини

Угорщина скористалася напруженою ситуацію і почала буквально шантажувати Європейськи Союз. Прикро, але, за словами Олени Зеркаль, і ЄС, і фактично Україна дозволили їй це робити. Західний сусід добряче занурився у фонди Європейського Союзу.

Їхній апетит по фондах Європейського Союзу зростає щодня. І вони вирішили, що в них настав такий зірковий час, коли вони можуть вимагати все, що завгодно, аби тільки не зруйнувати європейську єдність, – наголосила Олена Зеркаль.

Дійшло до того, що Європейська комісія була змушена дещо змінити свою політику. Там почали здійснювати інвестиції, використовуючи європейські кошти на побудову нового нафтопроводу, а також на переобладнання нафтопереробних заводів.

Крім того, Угорщина ще й отримує всі кошти, які були заморожені в інших програмах. Враховуючи те, як ця держава блокує нафтове ембарго щодо Росії, Україна могла б використати свій важіль – нафтопровід "Дружка". Одна з "ниток" цієї "труби" йде окремо до Угорщини. З нею, до прикладу, могло б щось статися.

Зеркаль вважає, що це було б доречним. Однак такі рішення має ухвалювати уряд та президент.

"І, на мій погляд, дуже би доречно було, якщо би з ним щось сталося (нафтопроводом – 24 канал). Але, знову-таки, це в руках уряду і президента – вирішувати політичні питання, чи дійсно ми хочемо говорити з Орбаном тією мовою, яку він розуміє і яку він нав’язує Європейському Союзу, чи ми ще не готові до цього", – зазначила Олена Зеркаль.

Угорщина і нафтове ембарго: що відбувається

В травні Єврокомісія вже підготувала 6 пакет санкцій проти Росії, де було передбачене нафтове ембарго. Але Угорщина почала вставляти палки в колеса.

Угорщина буквально залежна від нафти Кремля і роками не робила нічого, щоб від неї позбутися. Уряд країни може погодитися на ембарго лише, якщо ЄС заплатить Угорщині 15 – 18 мільярдів євро або ж заборона не поширюватиметься на трубопровідну нафту.

Утім, угорський нафтовий гігант MOL вже почав підготовку для модернізації, за якою її нафтопереробні заводи "працюватимуть" лише з легшою неросійською нафтою. Там пояснюють, що готуються до найгіршого сценарію.

Під час Українського сніданку в Давосі президент Володимир Зеленський розкритикував позицію Угорщини. За його словами, Росія заробляє на нафті близько 200 мільярдів доларів в рік, за які може купити будь-яку зброю. Всі погоджуються на ембарго, але Угорщині знову щось не так.

24 травня президентка Єврокомісія Урсула фон дер Ляєн зазначила, що ембарго на російську нафту можуть ухвалити упродовж кількох тижнів.