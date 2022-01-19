"Руки Феміди" таки відпустили Порошенка: справа може тягнутись роками

П'ятого президента України Петра Порошенка Печерський суд Києва таки відпустив під особисте зобов'язання. Однак він повинен здати свої закордонні паспорти.

Принаймні до 19 березня 2021, тобто у наступні 2 місяці Порошенко не має відлучатися з Києва чи Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду. Крім того, зобов'язаний з'являтися на всі процесуальні дії.

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Схема Порошенка

Ви спитаєте, а як же арешт з альтернативою внесення застави в 1 мільярд гривень? А от як.

Нагадаю, обвинувачують Порошенка у тому, що він за попередньою змовою з групою людей (Віктором Медведчуком, Володимиром Демчишиним та Сергієм Кузярою, а також з представниками з вищого керівництва Росії) сприяв діяльності терористичних організацій окупованих територій Донеччини та Луганщини, закупляючи в них вугілля за державні гроші.

Правоохоронці оцінили цю схему у 1,5 мільярда гривень. На думку слідства, своїми діями фігуранти зробили все, щоб Україна стала ще більш енергетично залежною від Росії та бойовиків на Донбасі.

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Провокації під судом

Шкода, що нічого з переліченого вище не хочуть чути прихильники п'ятого президента, які 19 грудня 2022 року зібралися під Печерським судом Києва на другу серію під назвою "обрання запобіжного заходу Порошенкові". Оскільки жодних провокацій не відбувалося, то вони вирішили вчиняти їх самі.



Біля Печерського райсуду влаштували мітинг / Фото Валентини Поліщук для 24 каналу

Спочатку "повагу" до правоохоронців продемонстрував член партії "Європейська Солідарність" Віталій Гайдукевич. Він вирішив діяти за принципом "якщо на твої провокації не реагують – напади першим" і схопив правоохоронця за комір куртки. Певно так всі в Європі роблять.

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Наступним був колишній бранець Кремля Володимир Балух, який напевно образився, що правоохоронці відібрали у нього шину, тому відібрав шолом у правоохоронця й викинув його за їх спини. Після цього його затримали, однак, кажуть, що за кілька хвилин відпустили.

Швидкоплинне засідання

Усе це відбувалося протягом 15 хвилин поки тривало засідання суду. Так, його друга серія виявилась значно коротшою за першу.

Якщо у понеділок засідання розпочалася о 11:40 і завершилась вже близько 21:00 перенесенням засідання на інший день. То 19 січня розпочалося воно о 14:00, а закінчилося о 14:15.

Нагадаю, що увесь цей час слідчий суддя Олексій Соколов залишався у дорадчій кімнаті, яку він мав право покинути виключно, аби поспати. Можливо саме тому, засідання й було таким швидкоплинним.

Справа Порошенка може розтягнутися на роки

Цікаво, чи визнає тепер Петро Порошенко судову реформу такою, що відбулася за його часів? Бо ще на початку процесу в справедливості рішення суду він дуже сумнівався.

Суддю Олексія Соколова у 2017 році призначив на посаду Петро Порошенко, не зважаючи на те, що до його доброчесності були великі питання.

Однак ще раз вам нагадаю, що сама справа – не закрита, це швидше за все "три крапки", які можуть розтягнутися щонайменше на кілька років. Чи означає це, що справа розвалилася у суді?