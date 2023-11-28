Сотня "Білі демони" показала, руки військових після доби чергування на позиціях

Українські військові наразі ведуть оборону в надскладних умовах. Постійні штурми ворога не дають захисникам відпочити ні хвилини. Погодні умови лише погіршили ситуацію, але наші оборонці не дають шансу ворога та роблять усе задля перемоги України.

Бійці 2-ї сотні "Білі Демони" батальйону Карпатська Січ імені Олега Куцина показали, як виглядають їх руки після доби чергування на передових позиціях.

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У батальйоні зазначили, що наразі нашим військовим окрім росіян, дошкуляють погодні умови та гризуни.

Руки хлопців після доби чергування на позиціях. Окрім щільних обстрілів надокучають дощі, холод та миші.

Насувається наша третя фронтова зима,

– підписали фото військові.



Руки військового на передовій / Фото пресслужби батальйону "Сотня Білі демони"



Військові ведуть боротьбу проти ворога в надскладних умовах / Фото пресслужби батальйону "Сотня Білі демони"



Руки бійців після доби чергування на позиціях / Фото пресслужби батальйону "Сотня Білі демони"



Про особистий комфорт на війні не йдеться / Фото пресслужби батальйону "Сотня Білі демони"

Ситуація на фронті: головне станом на зараз