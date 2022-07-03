Рукож*пий Чорноморський флот росіян знову зганьбився

Битва на Чорному морі увійде в історію як битва, у якій держава без флоту, перемогла державу з найбільшим у морі флотом.

І так, це буде чергова сторінка ганьби у багатостраждальній історії рукожопого Чорноморського флоту.

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Звільнення Зміїного

Щось мені підказує, що принижені й обпльовані навіть власними громадянами, путінські генерали захочуть взяти реванш на Зміїному і полізуть його відбивати.

Грамотна оборона острова Зміїний може призвести до ліквідації ще кількох бойових кораблів ЧФ та подальшого зниження боєздатності цього флоту.

За останній час московити втратили купу радіолокаційного обладнання на Зміїному і вишках Бойка, вони осліплені, деморалізовані й вразливі з берега протикорабельною зброєю України.

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У росіян нема резервів

Резервів для поповнення флоту вони не мають. Змінити тактику і нав'язати свою гру не можуть.

Мені бракує флотської експертизи, тому підкажіть, хто розбирається краще, але зараз все виглядає так, що через деякий час Україна і сама зможе контролювати Чорне море і поставки зерна.

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