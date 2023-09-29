Румунія переміщує ППО ближче до кордону з Україною через падіння російських дронів, – Reuters

Румунія переміщує засоби протиповітряної оборони ближче до своїх придунайських сіл через річку від України, де російські безпілотники атакують зернові об'єкти. Також країна додає більше військових спостережних постів і патрулів в цьому районі.

Про це на умовах анонімності повідомили два високопоставлені джерела в оборонному відомстві. Ці заходи, разом з розгортанням чотирьох додаткових американських винищувачів F-16 і розширенням безпольотної зони, є ознакою занепокоєння, що зростає.

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ППО переміщують до кордону з Україною

У листопаді минулого року ракета влучила по території Польщі, внаслідок чого загинули двоє людей. Тепер у центрі уваги опинилася Румунія.

Невдовзі після виходу з чорноморської зернової угоди 17 липня Москва почала атакувати українські порти та склади вздовж Дунаю, очевидно, намагаючись перекрити основний альтернативний маршрут для українського сільськогосподарського експорту. Серед цілей – українські порти Ізмаїл та Рені, які розташовані по той бік Дунаю від румунської території.

За інформацією двох румунських високопосадовців, випадки приземлення частин безпілотників у Румунії підкреслюють ризик непорозуміння або, що ще гірше, конфлікту між Росією і НАТО. Це спонукає румунські збройні сили посилити безпеку в цьому регіоні для захисту цивільного населення.

Варто нагадати, що нещодавно румунська армія побудувала два бомбосховища в невеликому селі Плауру, всього в декількох сотнях метрів від Ізмаїла.

Жителі також отримують сповіщення на мобільні телефони, коли виявляють російські безпілотники, що прямують в їхньому напрямку. Однак Тудор Чернега, мер комуни Цеталкьой, до якої входить село Плауру, зазначив, що поганий зв'язок у цьому районі обмежує ефективність попереджень.

Окрім цього, з середини вересня Міноборони країни також розширило безпольотну зону вздовж ділянки кордону з Україною до 30 кілометрів вглиб Румунії та до висоти 4 000 метрів як стримувальний фактор проти російських безпілотників, які входять у повітряний простір Румунії з метою досягнення ворожих цілей.

Міністерство оборони Румунії 22 вересня повідомило, що близько 100 американських військовослужбовців і чотири винищувачі F-16 Fighting Falcon американського виробництва прибули на військову авіабазу "Борча", розташовану приблизно за 150 кілометрів на південь від Ізмаїла.