Румунія заблокувала рахунки російського "Аерофлоту"

Влада Румунії заблокувала банківські рахунки представників найбільшого російського державного авіаперевізника "Аерофлоту".

Відповідне рішення з'явилося на офіційному сайті Monitorul Oficial 17 березня як реакція на агресію проти України. Зокрема, заблокують три рахунки компанії у Райффайзен Банку.

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Обмежувальні заходи пов'язані з діями, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України,

– обґрунтувала влада Румунії.

Крім того, керівні посади у представництві "Аерофлоту" в Румунії займають:

Віталій Савельєв – міністр транспорту Росії та колишній президент Аерофлоту;

Михайло Полубояринов – генеральний директор "Аерофлоту";

Сергій Чемезов – наближений до Путіна бізнесмен і член керівництва "Аерофлоту".

Всі ці особи потрапили у санкційний список ЄС.

Нові санкції

Японії розширила санкції на 15 представників міністерств і 9 держкомпаній та організацій Росії.

Понад 80% банківських активів Росії тепер під санкціями Австралії.

А Нова Зеландія запровадила персональні санкції проти Путіна та його оточення.

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