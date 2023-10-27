У Румунії встановили систему боротьби з дронами на кордоні з Україною

У Румунії запрацювала система боротьби з дронами на кордоні з Україною. Однак її ще продовжують удосконалювати.

Про це повідомив президент Румунії Клаус Йоханніс. За його словами, радари тепер здатні виявляти цілі на значно нижчій висоті, ніж раніше.

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У Румунії встановили систему боротьби з дронами

Система протидії безпілотникам "на місці", як то кажуть, вона працює. У нас вже є обладнання для боротьби з безпілотниками,

– заявив президент Румунії.

Йоханніс наголосив, що систему ще будуть удосконалювати, щоб запобігти падінню уламків російських дронів. За його словами, наразі радари здатні виявляти цілі на значно нижчій висоті, ніж раніше.

"Ви знаєте, що раніше проблема була в тому, що радари виявляли лише цілі понад 600 метрів. Тепер цей рівень набагато нижчий, майже до землі", – додав лідер Румунії.

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