У Румунії встановили систему боротьби з дронами на кордоні з Україною
Джерело:Digi24
У Румунії запрацювала система боротьби з дронами на кордоні з Україною. Однак її ще продовжують удосконалювати.
Про це повідомив президент Румунії Клаус Йоханніс. За його словами, радари тепер здатні виявляти цілі на значно нижчій висоті, ніж раніше.
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У Румунії встановили систему боротьби з дронами
Система протидії безпілотникам "на місці", як то кажуть, вона працює. У нас вже є обладнання для боротьби з безпілотниками,
– заявив президент Румунії.
Йоханніс наголосив, що систему ще будуть удосконалювати, щоб запобігти падінню уламків російських дронів. За його словами, наразі радари здатні виявляти цілі на значно нижчій висоті, ніж раніше.
"Ви знаєте, що раніше проблема була в тому, що радари виявляли лише цілі понад 600 метрів. Тепер цей рівень набагато нижчий, майже до землі", – додав лідер Румунії.
У Румунії часто падають російські дрони: що відомо
- Нагадаємо, що 11 жовтня Росія вдарила по Україні дронами-камікадзе. Згодом у Міноборони Румунії заявили, що виявили вирву від безпілотника. Там пояснили, що можливо на місці падіння був вибух при зіткненні.
- Вирву знайшли у рослинному масиві біля правого берега від Кілійського рукава. Це орієнтовно за 3 кілометри на захід від румунського села Плаур.
- Президент країни заявив, що падіння ворожих дронів збільшує ризик ескалації.
- Згодом міністр оборони Румунії Ангел Тилвар зазначив, що розслідування падіння російських дронів на території країни завершилося. За його словами, безпілотники буцімто збили українські засоби ППО.
- Тилвар наголосив, що звіт про дрони-камікадзе, які впали на території Румунії, передали Генеральній прокуратурі країни.
- Водночас міністр додав, що БпЛА буцімто не прямували на територію Румунії, і що їх начебто збили засоби ППО нашої держави.