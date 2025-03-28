Румунія здивувала заявами про російські "Шахеди": чому інформацію хотіли приховати

Румунія зволікала з ліквідацією російських військових об'єктів, що порушували її повітряний простір. Ймовірно, це було не самостійне рішення, а наслідок зовнішнього впливу.

Полковник запасу ЗСУ, військовий експерт і льотчик-інструктор Роман Світан в ефірі 24 Каналу розповів, що Румунія має приблизно 40 літаків F – 16. Для F – 16 російський "Шахед" або надзвукова ракета – це легка ціль.

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"Хоча, швидше за все, це не пов'язано безпосередньо з рішеннями Румунії. Найімовірніше, це питання регулюється НАТО. Свого часу і поляки намагалися уникати цієї теми. Думаю, що саме Білий дім – та сила, яка стримує країни від ухвалення рішень", – сказав Роман Світан.

Він додав, що Румунія має достатньо бригад, щоб контролювати повітряний простір. Вони могли б знищувати цілі ще на підході – не над територією Румунії, а над морем або над Україною.

Ми б точно дозволили їм виконувати такі завдання. Думаю, що зараз, після зміни керівництва НАТО, це питання вирішуватимуть жорсткіше,

– додав Роман Світан.

Він підсумував, що зараз значно менше дронів і ракет заходить на територію Польщі та Румунії.

Важливо! Посол України у Великій Британії Валерій Залужний розповів під час зустрічі зі студентами Українського католицького університету у Львові, що йому телефонували з Румунії. Керівництво просило не повідомляти про наслідки падіння російських "Шахедів" на території країни.

Адже росіяни чудово розуміють: якщо загине громадянин однієї з країн НАТО, відповідь може бути жорсткою. Саме тому вони тримаються подалі від кордону.