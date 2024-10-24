Втретє за тиждень: БпЛА порушили повітряний простір Румунії

У Румунії вже вкотре радіолокаційні системи зафіксували два сигнали. Радше за все вони були від безпілотників, які порушили повітряний простір країни.

Це трапилося напередодні, 23 жовтня. Про порушення повітряного простору Румунії повідомляє Reuters.

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У Румунії зафіксували чужі БпЛА у небі

Міністерство оборони Румунії повідомило, що обидва сигнали були зафіксовані радарами з різницею в менш ніж одну годину над південно-східними повітами Констанца і Тульча, останній з яких межує з Україною через річку Дунай.

На перехоплення вищезгаданих безпілотників у повітря були підняті два F-16, але американську винищувачі не змогли візуально виявити невідомі дрони до того, як вони зникли з радарів. Подібний інцидент трапився вже втретє за останній тиждень.

Що цьому передувало

Нагадаємо, 18 жовтня у Румунії підіймали авіацію через невідомий безпілотний літальний апарат, який зайшов на глибину до 14 кілометрів у південно-східному окрузі Констанца. Тоді країна підіймала в повітря чотири винищувачі.

Вже наступного дня сталася аналогічна ситуація, у Румунії підіймали винищувачі в повітря через підозру в порушенні кордону "невеликою повітряною ціллю" у районі біля узбережжя Чорного моря, близько 45 кілометрів на схід від міста Сф'янту Георге повіту Тульча.