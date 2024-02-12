"Для цього немає підстав": прем'єр Румунії впевнений, що Росія не нападе на його країну

Прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку виключає ймовірність нападу Росії на його країну. За його словами, країні-агесорці на це бракує підстав.

Чолаку заявив, що Росія не здійснювала цілеспрямованих нападів на країну. Він зазначив, що вона не робитиме цього і в майбутньому.

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Марчел Чолаку відкинув ймовірність нападу Росії на Румунію

Росія не ініціювала жодної навмисної агресії проти Румунії, і я з упевненістю стверджую, що вона не зробить цього, оскільки їй бракує підстав,

– заявив Чолаку.

Заява прем'єра пролунала після того, як жителі прикордонного з Україною міста Тулча отримали попередження про можливу появу літальних об'єктів.

Румунський прем'єр наголосив на важливості поширення попереджень для інформування громадян.

"Це форма поваги, яку держава повинна виявляти до свого населення, забезпечуючи його інформування, незважаючи на будь-які незручності, які це може спричинити", – додав Чолаку.

Міністерство оборони Румунії підтвердило, що система радіолокаційного спостереження армії не зафіксувала "жодних несанкціонованих вторгнень" у повітряний простір країни, і не було повідомлень про випадкові падіння уламків безпілотників.

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