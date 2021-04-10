У Румунії стався потужний землетрус магнітудою 4,6, його могли відчувати й жителі Одеської області. Осередок поштовхів залягав на глибині близько 75 кілометрів.

Підземні поштовхи зафіксували у п'ятницю, 9 квітня, у горах Вранча, що на сході країни. Відстань до кордону з Україною становить 130 кілометрів.

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За класифікацією землетрус відноситься до відчутних, проте не несе загрози для населення,

– повідомляють фахівці.

Поштовхи могли відчути на Одещині

Румунський землетрус могли відчути у південно-західній частині Одеської області.

Зокрема ті люди, які перебували у приміщеннях, а особливо на верхніх поверхах.

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