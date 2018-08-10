Румунська тенісистка подякувала Світоліній за допомогу на корті

20-а ракетка світу румунка Міхаела Бузарнеску пройшла медичне обстеження після отриманої травми в матчі третього раунду турніру в Монреалі проти Еліни Світоліної.

Пошкодження виявилося не настільки серйозним, як очікувалося. Про це спортсменка повідомила на своїй сторінці в Twitter.

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"Хороша новина: кістки не зламані. Погана новина: одна зв'язка розірвана, дві – розтягнуті", – написала тенісистка.

Також Бузарнеску подякувала першій ракетці України Еліні Світоліній за допомогу та підтримку, надану їй на корті.

"Спасибі, Еліно, за твою допомогу на корті. Я повернуся, і ми зможемо закінчити той третій сет", – написала румунка.

Нагадаємо, матч 2-го кола серії Premier 5 (Coupe Rogers) у Монреалі із призовим фондом $2,82 млн Світоліна – Бузарінеску тривав до рахунку 6:3, 6:7 (5:7), 4:3 (40:15) на користь українки. Бузарнеску відмовилася продовжувати гру через серйозну травму гомілкостопа.

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